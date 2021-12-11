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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Шахтер
Александрия - Шахтер: обзор матча 11 декабря 2021
Александрия
11.12.2021, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
63'
О. Кожушко
70'
М. Соломон
76'
А. Мораес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Шахтер
Замена
Д. Устименко
️️️️
К. Дрышлюк
89'
88'
Желтая карточка
Педриньо
88'
Замена
Е. Конопля
️️️️
Педриньо
88'
Замена
А. Бондаренко
️️️️
М. Мудрик
Желтая карточка
М. Третьяков
84'
76'
ГОЛ! 1:2!
А. Мораес
75'
Замена
А. Мораес
️️️️
Фернандо
71'
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
О. Билык
71'
70'
ГОЛ! 1:1!
М. Соломон
65'
Замена
М. Соломон
️️️️
Тете
65'
Замена
М. Антонио
️️️️
Майкон
ГОЛ! 1:0!
О. Кожушко
63'
Замена
Ю. Копина
️️️️
С. Рыбалка
56'
Желтая карточка
С. Рыбалка
55'
51'
Желтая карточка
Исмаили
Желтая карточка
В. Бабогло
47'
Замена
О. Кожушко
️️️️
В. Одарюк
46'
Желтая карточка
Д. Мирошниченко
28'
Желтая карточка
В. Одарюк
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Майкон
ЦП
10
Педриньо
ЦП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Александрия
25
Glib Bukhal
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
23
Юрий Копина
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
70
Andrey Novikov
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
3-1-5
11
Мирошниченко
9
Цуриков
4
Бабогло
75
Третьяков
8
Дрышлюк
8
Одарюк
77
37
Рыбалка
57
Мельник
4-1-2-2-1
12
Трубин
17
Додо
6
Марлон
22
Матвиенко
31
Исмаили
27
Степаненко
8
Майкон
10
Педриньо
11
Тете
27
Мудрик
11
Фернандо
37
Рыбалка
23
Копина
23
Копина
37
Рыбалка
8
Одарюк
7
Кожушко
7
Кожушко
8
Одарюк
8
Дрышлюк
9
Устименко
9
Устименко
8
Дрышлюк
10
Педриньо
22
Конопля
22
Конопля
10
Педриньо
8
Майкон
8
Антонио
8
Антонио
8
Майкон
27
Мудрик
19
Бондаренко
19
Бондаренко
27
Мудрик
11
Тете
10
Соломон
10
Соломон
11
Тете
11
Фернандо
18
Мораес
18
Мораес
11
Фернандо
Остались в запасе
Александрия
Шахтер
25
Glib Bukhal
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
70
Andrey Novikov
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
30
Андрей Пятов
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Остались в запасе
25
Glib Bukhal
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
70
Andrey Novikov
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Статистика матча Александрия - Шахтер
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
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