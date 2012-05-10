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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Александрия
Шахтер - Александрия: обзор матча 10 мая 2012
Шахтер
10.05.2012, четверг, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
3 : 0
Завершен
Александрия
15'
Виллиан
28'
Г. Мхитарян
56'
Е. Селезнев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Александрия
+1
Замена
О. Допилка
️️️️
С. Старенький
Замена
Д. Ковба
️️️️
В. Гавриш
Замена
А. Полярус
️️️️
Т. Салхи
Замена
Эдуардо
️️️️
Д. Коста
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Т. Хюбшман
Желтая карточка
Д. Срна
ГОЛ! 3:0!
Е. Селезнев
Пас отдал
Г. Мхитарян
Замена
Дентиньо
️️️️
Виллиан
ГОЛ! 2:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
В. Шевчук
ГОЛ! 1:0!
Виллиан
Пас отдал
Г. Мхитарян
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Александрия
79
Юрий Панькив
(К)
ВР
15
Андрей Запорожан
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
14
Виталий Гавриш
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
10
Тауфик Салхи
ЛВ
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Желько Любенович
АП
27
Сергей Старенький
ПВ
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Буряк
Шахтер
35
Богдан Шуст
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Александрия
1
Вадим Деонас
ВР
20
Олег Допилка
ЦЗ
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
2
Денис Ковба
ЦП
28
Йосип Баришич
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
4-3-2-1
30
Пятов
13
Шевчук
50
Кучер
44
Ракицкий
33
Срна
22
Мхитарян
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
11
Коста
10
Виллиан
11
Селезнев
3-2-1-3-1
79
Панькив
4
Гитченко
8
Сидоренко
14
Гавриш
22
Сахневич
15
Запорожан
6
Довгий
27
Старенький
22
Любенович
10
Салхи
7
Шевченко
10
Виллиан
31
Дентиньо
31
Дентиньо
10
Виллиан
3
Хюбшман
11
Тейшейра
11
Тейшейра
3
Хюбшман
11
Коста
9
Эдуардо
9
Эдуардо
11
Коста
27
Старенький
20
Допилка
20
Допилка
27
Старенький
10
Салхи
14
Полярус
14
Полярус
10
Салхи
14
Гавриш
2
Ковба
2
Ковба
14
Гавриш
Остались в запасе
Шахтер
Александрия
35
Богдан Шуст
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
28
Йосип Баришич
ЦФ
1
Вадим Деонас
ВР
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Буряк
Остались в запасе
35
Богдан Шуст
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
4
Луис Адриано
ЦФ
Остались в запасе
28
Йосип Баришич
ЦФ
1
Вадим Деонас
ВР
5
Игорь Чередниченко
ЦЗ
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Леонид Буряк
Статистика матча Шахтер - Александрия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Донбасс-Арена
Посещаемость:
49317 из 52667 зрителей (93%)
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