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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Шахтер
Александрия - Шахтер: обзор матча 24 августа 2024
Александрия
24.08.2024, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 4 тур
4 : 3
Завершен
Шахтер
37'
А. Филиппов
41'
И. Калюжный
48'
А. Филиппов (П)
57'
А. Филиппов
16'
А. Шабанов (АГ)
25'
Д. Крыськив
90+5'
Педриньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Шахтер
90'
+5
ГОЛ! 4:3!
Педриньо
Замена
Е. Смирный
️️️️
А. Мартынюк
81'
Замена
Д. Скорко
️️️️
Ю. Копина
81'
64'
Замена
Б. Франьич
️️️️
Н. Матвиенко
64'
Замена
Эгиналдо
️️️️
И. Азарови
63'
Замена
Л. Траоре
️️️️
Д. Сикан
Желтая карточка
Д. Ващенко
62'
Замена
Д. Мишнев
️️️️
К. Ковалец
60'
ГОЛ! 4:2!
А. Филиппов
57'
53'
Желтая карточка
Н. Матвиенко
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Филиппов
48'
ГОЛ! 2:2!
И. Калюжный
Пас отдал
Ж. Альвина
41'
ГОЛ! 1:2!
А. Филиппов
37'
25'
ГОЛ! 0:2!
Д. Крыськив
Пас отдал
А. Бондаренко
16'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Шабанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
31
Артем Шабанов
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
50
Денис Шостак
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Педриньо
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
5
Жеовани
ПВ
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
14
Антон Глущенко
АП
2
Лассина Траоре
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Ермаков
24
Мартынюк
4
Кравченко
23
Копина
31
Шабанов
5
Калюжный
14
Шулянский
50
Шостак
55
Альвина
9
Филиппов
6
Ковалец
4-2-3-1
31
Ризнык
22
Конопля
5
Бондарь
22
Матвиенко
16
Азарови
8
Крыськив
10
Педриньо
19
Бондаренко
10
Судаков
11
Кевин
14
Сикан
23
Копина
22
Скорко
22
Скорко
23
Копина
6
Ковалец
15
Мишнев
15
Мишнев
6
Ковалец
24
Мартынюк
8
Смирный
8
Смирный
24
Мартынюк
22
Матвиенко
4
Франьич
4
Франьич
22
Матвиенко
16
Азарови
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
16
Азарови
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
Остались в запасе
Александрия
Шахтер
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
5
Жеовани
ПВ
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Руслан Ротань
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
30
Никита Шевченко
ВР
77
Makarenko Nazar
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
44
Мигель Кампуш
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
8
Денис Костышин
АП
5
Жеовани
ПВ
59
Артем Козак
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
48
Денис Твардовский
ВР
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Невертон
ЛВ
Главный тренер
Руслан Ротань
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Александрия - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
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Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Ника
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