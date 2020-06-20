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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Александрия
Шахтер - Александрия: обзор матча 20 июня 2020
Шахтер
20.06.2020, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, группа A, 5 тур
3 : 2
Завершен
Александрия
13'
Тайсон (П)
60'
Тете
78'
Тете
48'
Е. Банада
51'
М. Третьяков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Александрия
Замена
Д. Хочолава
️️️️
А. Патрик
85'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Марлос
85'
80'
Замена
В. Грицук
️️️️
К. Ковалец
ГОЛ! 3:2!
Тете
Пас отдал
Е. Коноплянка
78'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
М. Сиприано
77'
65'
Желтая карточка
Д. Шастал
63'
Замена
Р. Вантух
️️️️
Д. Мирошниченко
ГОЛ! 2:2!
Тете
Пас отдал
Тайсон
60'
59'
Желтая карточка
P. Pashaev
Замена
Тете
️️️️
Т. Степаненко
57'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Третьяков
48'
ГОЛ! 1:1!
Е. Банада
Пас отдал
М. Третьяков
46'
Замена
Д. Шастал
️️️️
А. Ситало
46'
Замена
М. Задерака
️️️️
В. Лучкевич
Желтая карточка
Додо
45'
22'
Замена
А. Довгий
️️️️
D. Grechyshkin
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Тайсон
13'
12'
Желтая карточка
A. Shendrik
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
17
Додо
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
11
Тайсон
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
10
Алан Патрик
АП
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Александрия
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
26
Anton Shendrik
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
8
Александр Пихаленок
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тете
ПВ
11
Фернандо
ЦФ
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Пятов
6
Сиприано
27
Кривцов
22
Матвиенко
17
Додо
27
Степаненко
11
Тайсон
8
Антонио
10
Патрик
10
Марлос
18
Мораес
4-5-2
4
Дубра
26
11
Мирошниченко
21
7
Лучкевич
27
75
Третьяков
6
Ковалец
44
Банада
17
Ситало
31
Билык
27
Степаненко
11
Тете
11
Тете
27
Степаненко
10
Патрик
5
Хочолава
5
Хочолава
10
Патрик
10
Марлос
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Марлос
6
Сиприано
22
Коноплянка
22
Коноплянка
6
Сиприано
27
6
Довгий
6
Довгий
27
6
Ковалец
22
Грицук
22
Грицук
6
Ковалец
11
Мирошниченко
17
Вантух
17
Вантух
11
Мирошниченко
7
Лучкевич
20
Задерака
20
Задерака
7
Лучкевич
17
Ситало
7
Шастал
7
Шастал
17
Ситало
Остались в запасе
Шахтер
Александрия
50
Сергей Болбат
ПЗ
11
Фернандо
ЦФ
10
Манор Соломон
ЛВ
12
Анатолий Трубин
ВР
8
Александр Пихаленок
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
79
Юрий Панькив
ВР
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
50
Сергей Болбат
ПЗ
11
Фернандо
ЦФ
10
Манор Соломон
ЛВ
12
Анатолий Трубин
ВР
8
Александр Пихаленок
ЦП
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Шахтер - Александрия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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