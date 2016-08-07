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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Александрия
Шахтер - Александрия: обзор матча 07 августа 2016
Шахтер
07.08.2016, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Александрия
36'
Исмаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Александрия
69'
Желтая карточка
С. Басов
ГОЛ! 1:0!
Исмаили
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Тайсон
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
Александрия
54
Андрей Новак
ВР
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
87
Сергей Басов
ЦЗ
26
Антон Шендрик
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Шахтер
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
31
Дентиньо
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
72
Михайло Козак
ЦП
22
Василий Грицук
АП
3-1-1-2
30
Пятов
31
Исмаили
50
Кучер
33
Срна
27
Степаненко
7
Фред
9
Эдуардо
11
Тайсон
3-2
54
Новак
15
Запорожан
87
Басов
26
Шендрик
44
Банада
9
Цуриков
Остались в запасе
Шахтер
Александрия
31
Дентиньо
ЦФ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Арда Туран
22
Василий Грицук
АП
24
Владислав Леванидов
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
72
Михайло Козак
ЦП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
22
Василий Грицук
АП
24
Владислав Леванидов
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
72
Михайло Козак
ЦП
Главный тренер
Арда Туран
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Шахтер - Александрия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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