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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Шахтер
Александрия - Шахтер: обзор матча 25 апреля 2021
Александрия
25.04.2021, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Шахтер
44'
D. Grechyshkin (П)
54'
Д. Шастал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Шахтер
Замена
Д. Устименко
️️️️
Д. Шастал
90'
+3
Замена
К. Дрышлюк
️️️️
К. Ковалец
89'
Замена
Б. Мишенко
️️️️
В. Лучкевич
88'
76'
Желтая карточка
В. Корниенко
74'
Замена
Г. Судаков
️️️️
М. Антонио
73'
Желтая карточка
Д. Хочолава
64'
Замена
Фернандо
️️️️
М. Сиприано
64'
Замена
В. Корниенко
️️️️
Марлос
ГОЛ! 2:0!
Д. Шастал
54'
Желтая карточка
К. Дубра
47'
Замена
М. Третьяков
️️️️
Р. Вантух
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
D. Grechyshkin
44'
23'
Замена
С. Болбат
️️️️
Додо
23'
Замена
Витао
️️️️
В. Бондарь
20'
Желтая карточка
М. Соломон
Желтая карточка
Е. Банада
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Александрия
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Георгий Судаков
АП
11
Фернандо
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
3-5-2
79
Панькив
11
Мирошниченко
21
4
Дубра
17
Вантух
44
Банада
27
6
Ковалец
7
Лучкевич
57
Мельник
7
Шастал
4-1-1-3-1
12
Трубин
2
Додо
27
Кривцов
5
Бондарь
6
Сиприано
27
Степаненко
8
Антонио
10
Марлос
11
Тете
10
Соломон
31
Дентиньо
7
Шастал
9
Устименко
9
Устименко
7
Шастал
6
Ковалец
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
6
Ковалец
7
Лучкевич
7
Мишенко
7
Мишенко
7
Лучкевич
17
Вантух
75
Третьяков
75
Третьяков
17
Вантух
6
Сиприано
11
Фернандо
11
Фернандо
6
Сиприано
10
Марлос
9
Корниенко
9
Корниенко
10
Марлос
5
Бондарь
44
Витао
44
Витао
5
Бондарь
2
Додо
50
Болбат
50
Болбат
2
Додо
8
Антонио
8
Судаков
8
Судаков
8
Антонио
Остались в запасе
Александрия
Шахтер
5
Иван Калюжный
ЦП
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
30
Андрей Пятов
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
5
Иван Калюжный
ЦП
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
31
Олег Билык
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Александрия - Шахтер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
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