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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Александрия
Шахтер - Александрия: обзор матча 14 августа 2023
Шахтер
14.08.2023, понедельник, 17:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
2 : 1
Завершен
Александрия
8'
Д. Сикан
31'
Л. Траоре
61'
Д. Скорко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Александрия
Замена
Д. Кастильо
️️️️
Д. Крыськив
90'
88'
Желтая карточка
В. Калитвинцев
Желтая карточка
Н. Матвиенко
85'
82'
Замена
В. Погорилый
️️️️
Ю. Копина
72'
Замена
Жеовани
️️️️
А. Шулянский
67'
Желтая карточка
Д. Скорко
64'
Замена
К. Ковалец
️️️️
Р. Плакса
61'
ГОЛ! 2:1!
Д. Скорко
Пас отдал
А. Шулянский
Замена
К. Келси
️️️️
Л. Траоре
46'
46'
Замена
Д. Скорко
️️️️
И. Калюжный
45'
+1
Желтая карточка
Ю. Копина
ГОЛ! 2:0!
Л. Траоре
Пас отдал
Г. Гочолеишвили
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сикан
Пас отдал
Г. Гочолеишвили
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
18
Сергей Логинов
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
8
Евгений Смирный
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
5
Иван Калюжный
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
10
Родион Плакса
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Шахтер
48
Денис Твардовский
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
21
Денил Кастильо
ЦП
7
Алексей Кащук
ПВ
11
Невертон
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
29
Ivan Matiushenko
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
5
Жеовани
ЦФ
3-2-3-2
31
Ризнык
19
Чигринский
22
Матвиенко
12
Гочолеишвили
8
Крыськив
29
Назарина
12
Топалов
27
Очеретко
21
Зубков
2
Траоре
14
Сикан
2-1-4-2-1
30
Шевченко
18
Логинов
4
Бабогло
23
Копина
27
Ващенко
5
Калюжный
45
Калитвинцев
8
Смирный
10
Плакса
14
Шулянский
10
Кулаков
8
Крыськив
21
Кастильо
21
Кастильо
8
Крыськив
2
Траоре
19
Келси
19
Келси
2
Траоре
5
Калюжный
22
Скорко
22
Скорко
5
Калюжный
10
Плакса
6
Ковалец
6
Ковалец
10
Плакса
23
Копина
88
Погорилый
88
Погорилый
23
Копина
14
Шулянский
5
Жеовани
5
Жеовани
14
Шулянский
Остались в запасе
Шахтер
Александрия
48
Денис Твардовский
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Алексей Кащук
ПВ
11
Невертон
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
1
Виктор Долгий
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
29
Ivan Matiushenko
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
48
Денис Твардовский
ВР
38
Тимур Пузанков
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Алексей Кащук
ПВ
11
Невертон
ЦФ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
29
Ivan Matiushenko
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Шахтер - Александрия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
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