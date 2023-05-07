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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Шахтер
Александрия - Шахтер: обзор матча 07 мая 2023
Александрия
07.05.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
9'
Н. Михайленко
75'
К. Келси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Шахтер
Желтая карточка
Н. Шевченко
90'
+1
Замена
I. Matiushenko
️️️️
Э. Мустафаев
89'
86'
Замена
Д. Сикан
️️️️
А. Бондаренко
Замена
D. Chubatyi
️️️️
Ю. Копина
82'
75'
ГОЛ! 1:1!
К. Келси
70'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
Я. Ракицкий
70'
Замена
А. Зубков
️️️️
М. Швед
68'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Замена
В. Волошин
️️️️
К. Ковалец
58'
46'
Замена
Д. Крыськив
️️️️
Н. Джурасек
38'
Желтая карточка
К. Келси
24'
Замена
К. Келси
️️️️
Л. Траоре
ГОЛ! 1:0!
Н. Михайленко
Пас отдал
С. Рыбалка
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
91
Николай Михайленко
ОП
75
Максим Третьяков
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
Главный тренер
Юрий Гура
Шахтер
1
Анатолий Трубин
ВР
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
30
Невен Джурасек
ОП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Александрия
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
3
Demyan Chubatyi
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
29
Ivan Matiushenko
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
9
Yegor Gunichev
ЦФ
7
Dmytro Shostak
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Очеретко
АП
21
Александр Зубков
ПВ
19
Кевин Келси
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
4-2-2-2
30
Шевченко
4
Бабогло
18
Логинов
22
Скорко
11
Мирошниченко
23
Копина
91
Михайленко
75
Третьяков
37
Рыбалка
95
Мустафаев
6
Ковалец
4-2-3-1
1
Трубин
22
Конопля
44
Ракицкий
22
Матвиенко
5
Бондарь
27
Степаненко
30
Джурасек
9
Швед
10
Судаков
19
Бондаренко
2
Траоре
23
Копина
3
3
23
Копина
95
Мустафаев
29
29
95
Мустафаев
6
Ковалец
15
Волошин
15
Волошин
6
Ковалец
44
Ракицкий
15
Михайличенко
15
Михайличенко
44
Ракицкий
30
Джурасек
8
Крыськив
8
Крыськив
30
Джурасек
9
Швед
21
Зубков
21
Зубков
9
Швед
2
Траоре
19
Келси
19
Келси
2
Траоре
19
Бондаренко
14
Сикан
14
Сикан
19
Бондаренко
Остались в запасе
Александрия
Шахтер
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
27
Даниил Ващенко
ЦП
9
Yegor Gunichev
ЦФ
7
Dmytro Shostak
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
27
Даниил Ващенко
ЦП
9
Yegor Gunichev
ЦФ
7
Dmytro Shostak
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
30
Андрей Пятов
ВР
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
29
Егор Назарина
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
27
Олег Очеретко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
Главный тренер
Юрий Гура
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Александрия - Шахтер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Информация о матче
Стадион:
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