«Тоттенхэм» – «Борнмут»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.65

29 августа 2025 8:05
Тоттенхэм - Борнмут
30 авг. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Тоттенхэма»
Сделать ставку

30 августа на «Tottenham Hotspur Stadium» состоится матч третьего тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» примет «Борнмут». Хозяева начали сезон уверенно и демонстрируют стабильность в атаке, тогда как гости лишь пытаются выйти на привычный уровень, но уже показали способность навязывать борьбу более сильным соперникам.

«Тоттенхэм»

Команда подойдeт к встрече с хорошим настроем: в последних матчах в Премьер-лиге были добыты убедительные победы – 3:0 над «Бернли» и 2:0 над «Манчестер Сити». Такой старт подтверждает высокий уровень организации игры в атаке и способность использовать даже немногочисленные моменты. За пять последних игр «шпоры» забили восемь мячей, поддерживая среднюю результативность на уровне 1.6 за игру. При этом оборона всe ещe нестабильна: семь пропущенных мячей в том же отрезке, хотя в последних встречах команда сумела сыграть надeжнее. «Тоттенхэм» забивает в каждом из трeх последних матчей Премьер-лиги, что создаeт дополнительный задел уверенности перед домашним поединком.

«Борнмут»

Гости начали сезон с поражения от «Ливерпуля» (2:4), но быстро нашли баланс, обыграв «Вулверхэмптон» 1:0. Эта победа стала важным сигналом для команды – «Борнмут» может добиваться результата даже в равных встречах. В пяти последних играх клуб забил лишь четыре мяча, при этом пропустил семь, что указывает на низкую реализацию и нестабильную защиту. В среднем команда пропускает 1.4 гола за матч, и именно эта статистика становится главным вызовом перед визитом в Лондон. Однако «Борнмут» сохраняет серию из четырeх матчей в Премьер-лиге с голами, что повышает вероятность их результативности и в предстоящей встрече.

Факты о командах

«Тоттенхэм»

  • Не проигрывает в 7 из 8 последних домашних матчей против «Борнмута»
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • Средняя результативность – 1.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч

«Борнмут»

  • Забивает в 4 последних матчах Премьер-лиги
  • Средняя результативность – 0.80 гола за игру
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч
  • В последних 5 играх всего 1 победа

Личные встречи
65% (11)
18% (3)
18% (3)
40
Забитых мячей
14
2.35
В среднем за матч
0.82
5:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  1:5
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Тоттенхэм
2 : 2
09.03.2025
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Борнмут
1 : 0
05.12.2024
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
3 : 1
31.12.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Борнмут
0 : 2
26.08.2023
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
2 : 3
15.04.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Борнмут
2 : 3
29.10.2022
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Борнмут
0 : 0
09.07.2020
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Тоттенхэм
3 : 2
30.11.2019
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Борнмут
1 : 0
04.05.2019
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Тоттенхэм
5 : 0
26.12.2018
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Борнмут
1 : 4
11.03.2018
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Тоттенхэм
1 : 0
14.10.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Тоттенхэм
4 : 0
15.04.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
0 : 0
22.10.2016
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
3 : 0
20.03.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Борнмут
1 : 5
25.10.2015
Тоттенхэм
Товарищеские матчи,
Борнмут
0 : 3
17.07.2009
Тоттенхэм
Показать все

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Борнмут»

Обе команды подходят к игре с разной динамикой. «Тоттенхэм» демонстрирует уверенный старт и выглядит фаворитом благодаря надeжности последних матчей и высокой реализации. «Борнмут» забивает регулярно, но делает это редко более одного раза за встречу, при этом оборона остаeтся уязвимой. Исходя из статистики, оптимальным прогнозом становится победа хозяев, которые имеют преимущество в классе и поддержку трибун. При этом стоит ожидать как минимум двух голов в матче, а также высокой вероятности обмена забитыми мячами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Тоттенхэма» – коэффициент 1.65
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

1.65
Победа «Тоттенхэма»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Борнмут Тоттенхэм
Рекомендуем
