30 августа на «Tottenham Hotspur Stadium» состоится матч третьего тура АПЛ, в котором «Тоттенхэм» примет «Борнмут». Хозяева начали сезон уверенно и демонстрируют стабильность в атаке, тогда как гости лишь пытаются выйти на привычный уровень, но уже показали способность навязывать борьбу более сильным соперникам.

«Тоттенхэм»

Команда подойдeт к встрече с хорошим настроем: в последних матчах в Премьер-лиге были добыты убедительные победы – 3:0 над «Бернли» и 2:0 над «Манчестер Сити». Такой старт подтверждает высокий уровень организации игры в атаке и способность использовать даже немногочисленные моменты. За пять последних игр «шпоры» забили восемь мячей, поддерживая среднюю результативность на уровне 1.6 за игру. При этом оборона всe ещe нестабильна: семь пропущенных мячей в том же отрезке, хотя в последних встречах команда сумела сыграть надeжнее. «Тоттенхэм» забивает в каждом из трeх последних матчей Премьер-лиги, что создаeт дополнительный задел уверенности перед домашним поединком.

«Борнмут»

Гости начали сезон с поражения от «Ливерпуля» (2:4), но быстро нашли баланс, обыграв «Вулверхэмптон» 1:0. Эта победа стала важным сигналом для команды – «Борнмут» может добиваться результата даже в равных встречах. В пяти последних играх клуб забил лишь четыре мяча, при этом пропустил семь, что указывает на низкую реализацию и нестабильную защиту. В среднем команда пропускает 1.4 гола за матч, и именно эта статистика становится главным вызовом перед визитом в Лондон. Однако «Борнмут» сохраняет серию из четырeх матчей в Премьер-лиге с голами, что повышает вероятность их результативности и в предстоящей встрече.

Факты о командах

«Тоттенхэм»

Не проигрывает в 7 из 8 последних домашних матчей против «Борнмута»

Забивает в 3 последних матчах подряд

Средняя результативность – 1.60 гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч

«Борнмут»

Забивает в 4 последних матчах Премьер-лиги

Средняя результативность – 0.80 гола за игру

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч

В последних 5 играх всего 1 победа

Прогноз на матч «Тоттенхэм» – «Борнмут»

Обе команды подходят к игре с разной динамикой. «Тоттенхэм» демонстрирует уверенный старт и выглядит фаворитом благодаря надeжности последних матчей и высокой реализации. «Борнмут» забивает регулярно, но делает это редко более одного раза за встречу, при этом оборона остаeтся уязвимой. Исходя из статистики, оптимальным прогнозом становится победа хозяев, которые имеют преимущество в классе и поддержку трибун. При этом стоит ожидать как минимум двух голов в матче, а также высокой вероятности обмена забитыми мячами.

