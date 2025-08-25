Введите ваш ник на сайте
«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч Кубка лиги 26 августа 2025 с коэффициентом 2.05

25 августа 2025 9:19
Вулверхэмптон - Вест Хэм
26 авг. 2025, вторник 21:30 | Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Перейти в онлайн матча
2.05
Обе команды забьют
Сделать ставку

26 августа на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» примет «Вест Хэм» во втором раунде Кубка английской лиги. Обе команды неудачно стартовали в Премьер-лиге, поэтому кубковая встреча станет шансом для восстановления уверенности и выхода на новый уровень игры.

«Вулверхэмптон»

Хозяева переживают тяжeлый отрезок. Команда проиграла 5 матчей подряд и испытывает серьeзные проблемы в атаке: всего 2 забитых мяча в последних 5 играх. При этом оборона действует крайне ненадeжно – 11 пропущенных голов за тот же период, в среднем 2.20 за матч. С другой стороны, «волки» хотя бы находят пути к воротам соперника: они забивают в трeх последних встречах, пусть и по минимуму. На фоне кризиса результативности ставка делается на дисциплину в защите и возможность зацепиться за счeт домашнего поля.

«Вест Хэм»

Лондонский клуб также не может похвастаться стабильностью: в последних двух турах чемпионата поражения от «Сандерленда» (0:3) и «Челси» (1:5). Проблема очевидна – слабая оборона, которая пропускает в среднем 2.20 гола за игру. При этом «молотобойцы» сохраняют атакующий потенциал: 8 голов в 5 матчах, в среднем 1.60 за встречу. «Вест Хэм» отличается тем, что забивает почти всегда – в 11 из 13 последних матчей команда находила дорогу к чужим воротам, но стабильная игра в защите пока недостижима.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

  • Проигрывает 5 матчей подряд
  • Пропускает в 11 последних встречах
  • В среднем: 0.40 забитого и 2.20 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 3 матчах подряд

«Вест Хэм»

  • Пропускает в 6 последних матчах
  • Забивает в 11 из 13 последних игр
  • В среднем: 1.60 забитого и 2.20 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
  • 8 голов в последних 5 матчах

Личные встречи
42% (8)
5% (1)
53% (10)
19
Забитых мячей
24
1
В среднем за матч
1.26
3:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
01.04.2025
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вест Хэм
2 : 1
09.12.2024
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Вулверхэмптон
1 : 2
06.04.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Вест Хэм
3 : 0
17.12.2023
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
14.01.2023
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вест Хэм
2 : 0
01.10.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
1 : 0
27.02.2022
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
20.11.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
2 : 3
05.04.2021
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вест Хэм
4 : 0
27.09.2020
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вест Хэм
0 : 2
20.06.2020
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
2 : 0
04.12.2019
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
29.01.2019
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вест Хэм
0 : 1
01.09.2018
Вулверхэмптон
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Хэм
1 : 0
09.01.2016
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Хэм
2 : 0
01.01.2011
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
16.10.2010
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1 : 3
23.03.2010
Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
15.08.2009
Вест Хэм
Показать все

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»

Обе команды далеки от оптимальной формы, и предстоящая встреча может пройти в открытом ключе. «Вулверхэмптон» имеет крайне уязвимую оборону, а «Вест Хэм» стабильно пропускает в каждом матче. Учитывая атакующие привычки гостей и желание хозяев наконец-то прервать серию поражений, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами. Кубковые матчи часто проходят результативно, и логично ждать минимум двух забитых мячей. При этом лондонцы выглядят предпочтительнее за счeт более сбалансированной атаки, и именно они могут выйти в следующий раунд.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Победа «Вест Хэма» – коэффициент 2.20

2.05
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Англия. Кубок лиги Вест Хэм Вулверхэмптон
