«Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»: прогноз и ставки на матч Кубка лиги 26 августа 2025 с коэффициентом 2.05

26 августа на стадионе «Молинью» «Вулверхэмптон» примет «Вест Хэм» во втором раунде Кубка английской лиги. Обе команды неудачно стартовали в Премьер-лиге, поэтому кубковая встреча станет шансом для восстановления уверенности и выхода на новый уровень игры.

«Вулверхэмптон»

Хозяева переживают тяжeлый отрезок. Команда проиграла 5 матчей подряд и испытывает серьeзные проблемы в атаке: всего 2 забитых мяча в последних 5 играх. При этом оборона действует крайне ненадeжно – 11 пропущенных голов за тот же период, в среднем 2.20 за матч. С другой стороны, «волки» хотя бы находят пути к воротам соперника: они забивают в трeх последних встречах, пусть и по минимуму. На фоне кризиса результативности ставка делается на дисциплину в защите и возможность зацепиться за счeт домашнего поля.

«Вест Хэм»

Лондонский клуб также не может похвастаться стабильностью: в последних двух турах чемпионата поражения от «Сандерленда» (0:3) и «Челси» (1:5). Проблема очевидна – слабая оборона, которая пропускает в среднем 2.20 гола за игру. При этом «молотобойцы» сохраняют атакующий потенциал: 8 голов в 5 матчах, в среднем 1.60 за встречу. «Вест Хэм» отличается тем, что забивает почти всегда – в 11 из 13 последних матчей команда находила дорогу к чужим воротам, но стабильная игра в защите пока недостижима.

Факты о командах

«Вулверхэмптон»

Проигрывает 5 матчей подряд

Пропускает в 11 последних встречах

В среднем: 0.40 забитого и 2.20 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 3 матчах подряд

«Вест Хэм»

Пропускает в 6 последних матчах

Забивает в 11 из 13 последних игр

В среднем: 1.60 забитого и 2.20 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

8 голов в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Вест Хэм»

Обе команды далеки от оптимальной формы, и предстоящая встреча может пройти в открытом ключе. «Вулверхэмптон» имеет крайне уязвимую оборону, а «Вест Хэм» стабильно пропускает в каждом матче. Учитывая атакующие привычки гостей и желание хозяев наконец-то прервать серию поражений, наиболее вероятным сценарием выглядит обмен голами. Кубковые матчи часто проходят результативно, и логично ждать минимум двух забитых мячей. При этом лондонцы выглядят предпочтительнее за счeт более сбалансированной атаки, и именно они могут выйти в следующий раунд.

Рекомендованные ставки