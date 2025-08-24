Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Удинезе» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 2.00

24 августа 2025 8:35
Удинезе - Верона
25 авг. 2025, понедельник 19:30 | Италия. Серия А, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

25 августа на стадионе «Фриули» состоится матч первого тура чемпионата Италии, в котором «Удинезе» примет «Верону». Для обеих команд это старт новой кампании, и они подойдут к встрече с разными задачами: хозяева хотят прервать серию поражений в Серии А, а гости – продолжить удачный отрезок и укрепить позиции в верхней части таблицы.

«Удинезе»

Команда из Удине завершила прошлый сезон с серией неудач, а в последнем туре уступила «Фиорентине» со счeтом 2:3. Это поражение стало третьим подряд в Серии А. При этом статистика «Удинезе» говорит о том, что у коллектива есть атакующий потенциал: 8 голов в последних пяти матчах, в среднем 1.6 за игру. При этом защита не так надeжна, команда пропускает стабильно – в четырeх последних играх. Но предсезонные товарищеские встречи и уверенная победа в Кубке над «Каррарезе» (2:0) дают основания полагать, что «Удинезе» настроен начать сезон с положительного результата.

«Верона»

Клуб из Вероны подходит к старту чемпионата в куда более позитивном настроении. Победа над «Эмполи» в заключительном туре прошлого сезона (2:1) и успешные товарищеские матчи показали, что команда в хорошем тонусе. «Верона» не проигрывает в трeх последних играх Серии А и всегда забивает, набрав 18 голов за последние пять встреч – в среднем 3.6 за матч. При этом есть проблемы с обороной: команда пропускает в шести матчах подряд, в среднем 0.8 гола за игру в последних пяти встречах. Тем не менее атакующая линия «Вероны» может стать ключевым фактором в этом матче.

Факты о командах

«Удинезе»

  • Проигрывает в 3 последних матчах Серии А
  • В последних 5 играх: 8 забитых и 2 пропущенных гола
  • Забивает в 8 последних матчах подряд
  • В среднем 1.6 гола за игру в последних встречах

«Верона»

  • Не проигрывает в 3 матчах Серии А подряд
  • В последних 5 играх: 18 забитых и 4 пропущенных гола
  • Забивает в 3 последних матчах лиги
  • Пропускает в 6 последних встречах

Личные встречи
30% (6)
40% (8)
30% (6)
22
Забитых мячей
21
1.1
В среднем за матч
1.05
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
0 : 1
15.03.2025
Верона
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0 : 0
04.01.2025
Удинезе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
1 : 0
20.04.2024
Удинезе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
3 : 3
03.12.2023
Верона
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
1 : 1
30.01.2023
Верона
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1 : 2
03.10.2022
Удинезе
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
4 : 0
13.02.2022
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1 : 1
27.10.2021
Верона
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 0
07.02.2021
Верона
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
1 : 0
27.09.2020
Удинезе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
0 : 0
16.02.2020
Верона
Италия. Серия А, 5 тур
Верона
0 : 0
24.09.2019
Удинезе
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
0 : 1
13.05.2018
Удинезе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
4 : 0
23.12.2017
Верона
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
2 : 0
28.02.2016
Верона
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1 : 1
18.10.2015
Удинезе
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
0 : 1
03.05.2015
Удинезе
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе
1 : 2
14.12.2014
Верона
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2 : 2
10.05.2014
Удинезе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
1 : 3
06.01.2014
Верона
Показать все

Прогноз на матч «Удинезе» – «Верона»

Учитывая, что обе команды показывают результативный футбол, логично ожидать, что встреча получится насыщенной на голы. «Удинезе» стабильно забивает дома, а «Верона» на фоне высокой результативности и регулярных ошибок в обороне тоже наверняка найдeт свои моменты. Всe это делает ставку на верховой тотал наиболее обоснованной.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Вероны» больше 1.5 – коэффициент 2.30

2.00
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Верона Удинезе
Другие прогнозы
25.08.2025
00:30
2.10
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза - Мирассол
Победа «Мирассола»
25.08.2025
00:30
1.75
Бразилия. Серия А, 21 тур
Жувентуде - Ботафого
Победа «Ботафого»
25.08.2025
02:30
2.25
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сан-Паулу - Атлетико Минейро
Победа «Сан-Паулу»
25.08.2025
03:00
1.40
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Зенит-2 - Звезда
Победа «Зенита-2»
25.08.2025
17:00
1.79
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Урал - Волга
Тотал меньше 2,5
25.08.2025
19:30
2.75
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ротор - Торпедо
Ничья
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 