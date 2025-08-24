25 августа на стадионе «Фриули» состоится матч первого тура чемпионата Италии, в котором «Удинезе» примет «Верону». Для обеих команд это старт новой кампании, и они подойдут к встрече с разными задачами: хозяева хотят прервать серию поражений в Серии А, а гости – продолжить удачный отрезок и укрепить позиции в верхней части таблицы.

«Удинезе»

Команда из Удине завершила прошлый сезон с серией неудач, а в последнем туре уступила «Фиорентине» со счeтом 2:3. Это поражение стало третьим подряд в Серии А. При этом статистика «Удинезе» говорит о том, что у коллектива есть атакующий потенциал: 8 голов в последних пяти матчах, в среднем 1.6 за игру. При этом защита не так надeжна, команда пропускает стабильно – в четырeх последних играх. Но предсезонные товарищеские встречи и уверенная победа в Кубке над «Каррарезе» (2:0) дают основания полагать, что «Удинезе» настроен начать сезон с положительного результата.

«Верона»

Клуб из Вероны подходит к старту чемпионата в куда более позитивном настроении. Победа над «Эмполи» в заключительном туре прошлого сезона (2:1) и успешные товарищеские матчи показали, что команда в хорошем тонусе. «Верона» не проигрывает в трeх последних играх Серии А и всегда забивает, набрав 18 голов за последние пять встреч – в среднем 3.6 за матч. При этом есть проблемы с обороной: команда пропускает в шести матчах подряд, в среднем 0.8 гола за игру в последних пяти встречах. Тем не менее атакующая линия «Вероны» может стать ключевым фактором в этом матче.

Факты о командах

«Удинезе»

Проигрывает в 3 последних матчах Серии А

В последних 5 играх: 8 забитых и 2 пропущенных гола

Забивает в 8 последних матчах подряд

В среднем 1.6 гола за игру в последних встречах

«Верона»

Не проигрывает в 3 матчах Серии А подряд

В последних 5 играх: 18 забитых и 4 пропущенных гола

Забивает в 3 последних матчах лиги

Пропускает в 6 последних встречах

Прогноз на матч «Удинезе» – «Верона»

Учитывая, что обе команды показывают результативный футбол, логично ожидать, что встреча получится насыщенной на голы. «Удинезе» стабильно забивает дома, а «Верона» на фоне высокой результативности и регулярных ошибок в обороне тоже наверняка найдeт свои моменты. Всe это делает ставку на верховой тотал наиболее обоснованной.

Рекомендованные ставки