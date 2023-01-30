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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Верона
Удинезе - Верона: обзор матча 30 января 2023
Удинезе
30.01.2023, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 1
Завершен
Верона
21'
Л. Самарджич
4'
Р. Бекао (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Верона
Замена
Вивальду
️️️️
И. Саксесс
90'
+2
86'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
М. Джурич
Замена
Э. Эбосс
️️️️
И. Удогие
85'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
К. Эхизибуе
85'
73'
Замена
С. Нгонг
️️️️
Д. Браф
Замена
З. Ловрич
️️️️
Т. Арслан
65'
58'
Замена
О. Дуда
️️️️
Сулемана
58'
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
Ф. Депаоли
50'
Желтая карточка
Сулемана
46'
Замена
Д. Коппола
️️️️
Ф. Чеккерини
42'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
Желтая карточка
Бету
30'
ГОЛ! 1:1!
Л. Самарджич
Пас отдал
Бету
21'
18'
Желтая карточка
Д. Маньяни
4'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Бекао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
15
Уолес
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
23
Бету
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Сулемана
ОП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Удинезе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
20
Симоне Пафунди
АП
9
Вивальду
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
42
Диего Коппола
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
14
Хоселито
ЦП
90
Симоне Верди
АП
8
Ондрей Дуда
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Яя Каллон
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
3-3-1-1-2
16
Сильвестри
50
Бекао
15
Бийол
18
Перес
13
Удогие
15
Уолес
3
Эхизибуе
30
Арслан
10
Самарджич
90
Саксесс
23
Бету
4-2-1-3
96
Монтипо
23
Депаоли
11
Чеккерини
96
Маньяни
4
Хин
61
Тамез
20
Сулемана
88
Лазович
11
Джурич
24
Браф
15
Ласанья
13
Удогие
77
Эбосс
77
Эбосс
13
Удогие
3
Эхизибуе
2
Эбоселе
2
Эбоселе
3
Эхизибуе
30
Арслан
4
Ловрич
4
Ловрич
30
Арслан
90
Саксесс
9
Вивальду
9
Вивальду
90
Саксесс
24
Браф
16
Нгонг
16
Нгонг
24
Браф
23
Депаоли
42
Терраччано
42
Терраччано
23
Депаоли
11
Чеккерини
42
Коппола
42
Коппола
11
Чеккерини
20
Сулемана
8
Дуда
8
Дуда
20
Сулемана
11
Джурич
91
Пикколи
91
Пикколи
11
Джурич
Остались в запасе
Удинезе
Верона
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
20
Симоне Пафунди
АП
Главный тренер
Андреа Соттиль
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
14
Хоселито
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Яя Каллон
ПВ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Остались в запасе
99
Эдоардо Пьяна
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
20
Симоне Пафунди
АП
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
14
Хоселито
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Яя Каллон
ПВ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Статистика матча Удинезе - Верона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
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