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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Верона
Удинезе - Верона: обзор матча 03 декабря 2023
Удинезе
03.12.2023, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 3
Завершен
Верона
16'
К. Кабаселе
30'
Л. Лукка
72'
Л. Лукка
37'
М. Джурич (П)
61'
С. Нгонг
90+7'
Т. Анри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Верона
90'
+7
ГОЛ! 3:3!
Т. Анри
Пас отдал
С. Нгонг
89'
Желтая карточка
Т. Анри
Замена
А. Камара
️️️️
Д. Земура
88'
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
М. Пайеро
87'
84'
Замена
Т. Анри
️️️️
Д. Лазович
82'
Желтая карточка
С. Нгонг
79'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
М. Джурич
ГОЛ! 3:2!
Л. Лукка
Пас отдал
Ф. Товен
72'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Р. Перейра
67'
Замена
З. Ловрич
️️️️
Ф. Эбоселе
66'
61'
ГОЛ! 2:2!
С. Нгонг
Пас отдал
Т. Суслов
50'
Желтая карточка
Д. Коппола
45'
+4
Желтая карточка
Б. Амионе
Желтая карточка
М. Пайеро
45'
+1
Желтая карточка
Д. Земура
44'
37'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Джурич
ГОЛ! 2:0!
Л. Лукка
Пас отдал
Р. Перейра
30'
ГОЛ! 1:0!
К. Кабаселе
Пас отдал
Л. Самарджич
16'
Замена
Л. Лукка
️️️️
И. Саксесс
7'
6'
Желтая карточка
М. Джурич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
15
Уолес
ОП
22
Мартин Пайеро
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
(К)
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
88
Дарко Лазович
(К)
ЛП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Удинезе
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
11
Марле Аке
ЛВ
22
Этьен Камара
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
37
Nicolò Calabrese
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
8
Шарлис
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
11
Яя Каллон
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
9
Тома Анри
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
13
Феррейра
27
Кабаселе
18
Перес
33
Земура
15
Уолес
2
Эбоселе
22
Пайеро
37
Перейра
10
Самарджич
90
Саксесс
3-2-3-2
96
Монтипо
42
Терраччано
42
Коппола
2
Амионе
14
Фолоруншо
88
Лазович
16
Нгонг
8
Дуда
38
Чачуа
11
Джурич
10
Суслов
33
Земура
11
Камара
11
Камара
33
Земура
22
Пайеро
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
22
Пайеро
2
Эбоселе
4
Ловрич
4
Ловрич
2
Эбоселе
37
Перейра
10
Товен
10
Товен
37
Перейра
90
Саксесс
20
Лукка
20
Лукка
90
Саксесс
11
Джурич
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Джурич
88
Лазович
9
Анри
9
Анри
88
Лазович
Остались в запасе
Удинезе
Верона
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Марле Аке
ЛВ
Главный тренер
Андреа Соттиль
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
37
Nicolò Calabrese
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
8
Шарлис
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
11
Яя Каллон
ПВ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
40
Мадука Окойе
ВР
93
Даниэле Паделли
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
4
Антонио Тиквич
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Марле Аке
ЛВ
Остались в запасе
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
37
Nicolò Calabrese
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
8
Шарлис
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
11
Яя Каллон
ПВ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Удинезе - Верона
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Dacia Arena, Udine
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