Во втором туре Ла Лиги «Атлетик» принимает «Райо Вальекано» на «Сан-Мамесе». Обе команды начали сезон ярко, но их подходы к игре существенно различаются: хозяева делают ставку на давление трибун и атакующую манеру, а гости демонстрируют мощную форму и результативную серию.

«Атлетик»

Старт сезона получился боевым – победа над «Севильей» со счeтом 3:2. Однако у басков сохраняются проблемы в обороне: за последние 5 матчей пропущено 13 голов (в среднем 2,6 за игру). Атака же работает достаточно стабильно – 8 мячей за тот же период. «Атлетик» остаeтся опасным соперником дома и не проигрывает в 6 из 8 последних матчей в Ла Лиге, но оборонительные провалы делают исходы игр непредсказуемыми.

«Райо Вальекано»

Мадридский клуб в отличной форме: победа над «Жироной» (3:1) в чемпионате и успех в Лиге Конференций против «Немана» (1:0) показывают уверенный настрой. В 6 последних матчах Ла Лиги «Райо» не проигрывает, а в атаке коллектив демонстрирует впечатляющую эффективность – 14 голов за 5 встреч (в среднем 2,8). При этом команда пропускает немного – всего 4 мяча за тот же период, что подтверждает баланс между линиями.

Факты о командах

«Атлетик»

Пропускает в 6 последних матчах подряд

Забивает в 5 последних встречах

В последних 5 играх – 1.60 гола в среднем

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей Ла Лиги

«Райо Вальекано»

Не проигрывает в 6 последних матчах Ла Лиги

В 5 последних играх забивает в среднем 2.80 гола

Пропускает в среднем всего 0.80 гола за матч

Побеждает в 3 последних встречах подряд

Прогноз на матч «Атлетик» – «Райо Вальекано»

Обе команды находятся в атакующей форме, и при проблемах хозяев в обороне логично ожидать результативного футбола. «Атлетик» способен забить при поддержке «Сан-Мамеса», но «Райо» сейчас смотрится более сбалансированным и опасным в атаке. Сценарий матча предполагает голы с обеих сторон и борьбу до последних минут.

Рекомендованные ставки