«Атлетик» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 25 августа 2025 с коэффициентом 1.70

24 августа 2025 8:12
Атлетик - Райо Вальекано
25 авг. 2025, понедельник 20:30 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Райо Вальекано»


Во втором туре Ла Лиги «Атлетик» принимает «Райо Вальекано» на «Сан-Мамесе». Обе команды начали сезон ярко, но их подходы к игре существенно различаются: хозяева делают ставку на давление трибун и атакующую манеру, а гости демонстрируют мощную форму и результативную серию.

«Атлетик»

Старт сезона получился боевым – победа над «Севильей» со счeтом 3:2. Однако у басков сохраняются проблемы в обороне: за последние 5 матчей пропущено 13 голов (в среднем 2,6 за игру). Атака же работает достаточно стабильно – 8 мячей за тот же период. «Атлетик» остаeтся опасным соперником дома и не проигрывает в 6 из 8 последних матчей в Ла Лиге, но оборонительные провалы делают исходы игр непредсказуемыми.

«Райо Вальекано»

Мадридский клуб в отличной форме: победа над «Жироной» (3:1) в чемпионате и успех в Лиге Конференций против «Немана» (1:0) показывают уверенный настрой. В 6 последних матчах Ла Лиги «Райо» не проигрывает, а в атаке коллектив демонстрирует впечатляющую эффективность – 14 голов за 5 встреч (в среднем 2,8). При этом команда пропускает немного – всего 4 мяча за тот же период, что подтверждает баланс между линиями.

Факты о командах

«Атлетик»

  • Пропускает в 6 последних матчах подряд
  • Забивает в 5 последних встречах
  • В последних 5 играх – 1.60 гола в среднем
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей Ла Лиги

«Райо Вальекано»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах Ла Лиги
  • В 5 последних играх забивает в среднем 2.80 гола
  • Пропускает в среднем всего 0.80 гола за матч
  • Побеждает в 3 последних встречах подряд

Личные встречи
59% (13)
23% (5)
18% (4)
39
Забитых мячей
23
1.77
В среднем за матч
1.05
4:0
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 31 тур
Атлетик
3 : 1
13.04.2025
Райо Вальекано
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
1 : 2
01.12.2024
Атлетик
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
0 : 1
25.05.2024
Атлетик
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
4 : 0
02.12.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0 : 0
05.03.2023
Атлетик
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
3 : 2
17.09.2022
Райо Вальекано
Испания. Примера, 22 тур
Райо Вальекано
0 : 1
23.01.2022
Атлетик
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
1 : 2
21.09.2021
Райо Вальекано
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
3 : 2
14.04.2019
Райо Вальекано
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 1
24.10.2018
Атлетик
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
1 : 0
10.04.2016
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 3
29.11.2015
Атлетик
Испания. Примера, 24 тур
Атлетик
1 : 0
22.02.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
2 : 1
24.09.2014
Атлетик
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
0 : 3
02.05.2014
Атлетик
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
2 : 1
22.12.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
2 : 2
01.06.2013
Атлетик
Испания. Примера, 19 тур
Атлетик
1 : 2
12.01.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
2 : 3
28.01.2012
Атлетик
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 1
28.08.2011
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетик
2 : 2
11.11.2009
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Вальекано
2 : 0
28.10.2009
Атлетик
Показать все

Прогноз на матч «Атлетик» – «Райо Вальекано»

Обе команды находятся в атакующей форме, и при проблемах хозяев в обороне логично ожидать результативного футбола. «Атлетик» способен забить при поддержке «Сан-Мамеса», но «Райо» сейчас смотрится более сбалансированным и опасным в атаке. Сценарий матча предполагает голы с обеих сторон и борьбу до последних минут.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
  • Победа «Райо Вальекано» – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.70
Победа «Райо Вальекано»

Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Райо Вальекано Атлетик
  • Читайте нас: 