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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Райо Вальекано
Атлетик - Райо Вальекано: обзор матча 02 декабря 2023
Атлетик
02.12.2023, суббота, 18:15
Испания. Примера, 15 тур
4 : 0
Завершен
Райо Вальекано
23'
Г. Гурусета
47'
Л. Эспино (АГ)
64'
И. Уильямс
68'
Н. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Райо Вальекано
87'
Желтая карточка
Р. Фалькао
Замена
П. Ноласкоайн
️️️️
Д. Вивиан
84'
Замена
А. Беренгер
️️️️
И. Уильямс
81'
Замена
Б. Прадос
️️️️
И. Руис де Галаррета
81'
Замена
И. Муньяин
️️️️
О. Сансет
74'
Замена
Ю. Бершиче
️️️️
О. де Маркос
74'
69'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Камельо
ГОЛ! 4:0!
Н. Уильямс
Пас отдал
И. Леке
68'
ГОЛ! 3:0!
И. Уильямс
Пас отдал
Г. Гурусета
64'
55'
Замена
О. Трехо
️️️️
И. Палазон
55'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
У. Лопес
55'
Замена
К. Перес
️️️️
О. Валентин
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Л. Эспино
47'
32'
Желтая карточка
Л. Эспино
ГОЛ! 1:0!
Г. Гурусета
Пас отдал
О. Сансет
23'
Желтая карточка
Д. Вивиан
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
(К)
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
(К)
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
7
Иси Палазон
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Беньят Прадос
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
14
Хосе Анхель Посо
АП
8
Оскар Трехо
АП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
3
Вивиан
4
Паредес
15
Леке
6
Весга
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
9
Уильямс
4-3-2-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
2
Мумин
24
Лежен
18
Эспино
6
Сисс
23
Валентин
8
Лопес
7
Палазон
18
Гарсия
10
Камельо
18
де Маркос
17
Бершиче
17
Бершиче
18
де Маркос
3
Вивиан
5
Ноласкоайн
5
Ноласкоайн
3
Вивиан
16
Руис де Галаррета
6
Прадос
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
8
Сансет
10
Муньяин
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
7
Беренгер
7
Беренгер
9
Уильямс
23
Валентин
71
Перес
71
Перес
23
Валентин
7
Палазон
8
Трехо
8
Трехо
7
Палазон
8
Лопес
19
де Фрутос
19
де Фрутос
8
Лопес
10
Камельо
9
Фалькао
9
Фалькао
10
Камельо
Остались в запасе
Атлетик
Райо Вальекано
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
12
Бебе
ЛВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
12
Бебе
ЛВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетик - Райо Вальекано
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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