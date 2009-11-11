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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетик - Райо Вальекано
Атлетик - Райо Вальекано: обзор матча 11 ноября 2009
Атлетик
11.11.2009, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Райо Вальекано
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Атлетик - Райо Вальекано
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
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07.11.2026
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2 : 1
01.11.2026
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4 : 0
25.10.2026
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3 : 1
21.10.2026
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0 : 0
17.10.2026
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- : -
21.11.2026
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1 : 0
08.11.2026
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Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
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0 : 3
24.10.2026
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Хетафе
1 : 1
19.10.2026
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Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
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