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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Райо Вальекано
Атлетик - Райо Вальекано: обзор матча 22 декабря 2013
Атлетик
22.12.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
32'
М. Сан Хосе
66'
М. Рико
61'
А. Буэно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Райо Вальекано
86'
Желтая карточка
А. Гонсалес
82'
Замена
Р. Трасоррас
️️️️
З. Каштру
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
А. Итурраспе
78'
74'
Замена
Н. Кастильо
️️️️
А. Переа
ГОЛ! 2:1!
М. Рико
Пас отдал
А. Адурис
66'
Замена
А. Адурис
️️️️
Г. Токеро
65'
Замена
И. Гомес
️️️️
А. Эррера
65'
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Буэно
Пас отдал
Х. Виера
49'
Желтая карточка
Тито
ГОЛ! 1:0!
М. Сан Хосе
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
51
Андони Ираола
ПЗ
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
23
Рубен
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
80
Родри
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
11
Нери Кастильо
ЦФ
3-5-1-1
1
Ирайсос
18
Баленсиага
12
Сан Хосе
51
Ираола
14
Сусаета
21
Эррера
17
Рико
18
Гурпеги
8
Итурраспе
10
Муньяин
23
Токеро
4-2-2-2
23
Рубен
6
Гальвез
83
Зе Каштру
2
Тито
22
Мохика
8
Ньигес
8
Гонсалес
10
Виера
80
Переа
7
Бангура
19
Буэно
8
Итурраспе
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
21
Эррера
11
Гомес
11
Гомес
21
Эррера
23
Токеро
20
Адурис
20
Адурис
23
Токеро
80
Переа
11
Кастильо
11
Кастильо
80
Переа
83
Зе Каштру
10
Трасоррас
10
Трасоррас
83
Зе Каштру
Остались в запасе
Атлетик
Райо Вальекано
1
Яго Эррерин
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Давид Кобеньо
ВР
80
Родри
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
39
Эрик Моран
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
80
Родри
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Атлетик - Райо Вальекано
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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