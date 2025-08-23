Введите ваш ник на сайте
«Лорьян» – «Ренн»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.70

23 августа 2025 8:20
Лорьян - Ренн
24 авг. 2025, воскресенье 16:00 | Франция. Лига 1, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Обе забьют
Сделать ставку

24 августа на «Стад дю Мустуа» «Лорьян» примет «Ренн» во 2 туре Лиги 1. Обе команды подходят к встрече с разными эмоциональными фонами: хозяева стартовали с поражения от «Осера», в то время как гости взяли три очка в непростом матче против «Марселя». Очное противостояние обещает быть напряжeнным: «Лорьян» традиционно силeн дома, а «Ренн» демонстрирует надeжность в обороне и стабильность в результатах.

«Лорьян»

Клуб из Бретани начал сезон с минимального поражения от «Осера» (0:1), что стало неприятным ударом, ведь команда активно готовилась к старту. В предсезонке «Лорьян» показал неплохую атаку, разгромив «Флери-Мерожи» (5:1) и обыграв «Суонси» (3:1). Однако проблемы в обороне сохраняются: команда пропускает в семи матчах подряд, а в среднем за последние 5 встреч допустила 1 гол за игру.

Главная надежда хозяев – результативность нападения. «Лорьян» в последних пяти матчах забил 9 мячей (в среднем 1.80 за игру), и именно атакующая линия остаeтся ключом к возможному успеху.

«Ренн»

Гости начали сезон уверенно, победив «Марсель» (1:0). Это стало подтверждением их надeжности в защите: в последних пяти матчах «Ренн» пропускал лишь по 0.8 гола за игру. Команда демонстрирует уверенность и в товарищеских матчах, где были ничьи с «Реалом Сосьедад» и «Дженоа».

При этом атакующая линия «Ренна» не столь продуктивна: 5 голов в последних 5 матчах, что соответствует среднему показателю в 1 забитый гол за игру. Зато команда стабильно реализует моменты и редко уходит без забитого мяча, забивая трижды подряд в официальных встречах.

Факты о командах

«Лорьян»

  • Не проигрывает в 7 последних матчах дома
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 1.80 забито и 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы в 4 последних матчах против «Ренна»

«Ренн»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито и 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Победа над «Марселем» в первом туре (1:0)

Личные встречи
28% (9)
19% (6)
53% (17)
30
Забитых мячей
53
0.94
В среднем за матч
1.66
2:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 24 тур
Ренн
1 : 2
03.03.2024
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
2 : 1
22.10.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
2 : 1
27.01.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
0 : 1
07.08.2022
Лорьян
Франция. Лига 1, 34 тур
Ренн
5 : 0
24.04.2022
Лорьян
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ренн
1 : 0
18.12.2021
Лорьян
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
0 : 2
28.11.2021
Ренн
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
1 : 1
03.02.2021
Лорьян
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0 : 3
20.12.2020
Ренн
Франция. Лига 1, 27 тур
Ренн
1 : 0
25.02.2017
Лорьян
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2 : 1
29.11.2016
Ренн
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
Ренн
3 : 2
26.10.2016
Лорьян
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
2 : 2
09.01.2016
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
24.10.2015
Ренн
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
0 : 3
04.04.2015
Ренн
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
1 : 0
07.11.2014
Лорьян
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
1 : 1
26.04.2014
Лорьян
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
2 : 0
07.12.2013
Ренн
Товарищеские матчи,
Лорьян
1 : 4
24.07.2013
Ренн
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2 : 2
02.02.2013
Ренн
Франция. Лига 1, 5 тур
Ренн
1 : 2
16.09.2012
Лорьян
Франция. Лига 1, 26 тур
Лорьян
0 : 2
04.03.2012
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
2 : 0
16.10.2011
Лорьян
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
1 : 2
16.04.2011
Лорьян
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2 : 0
27.11.2010
Ренн
Франция. Лига 1, 32 тур
Лорьян
1 : 1
10.04.2010
Ренн
Франция. Лига 1, 16 тур
Ренн
1 : 0
05.12.2009
Лорьян
Франция. Лига 1, 37 тур
Ренн
3 : 1
23.05.2009
Лорьян
Франция. Кубок, 1/8 финала
Ренн
3 : 0
04.03.2009
Лорьян
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
1 : 2
20.12.2008
Ренн
Франция. Лига 1, 26 тур
Ренн
2 : 0
23.02.2008
Лорьян
Франция. Лига 1, 8 тур
Лорьян
0 : 1
16.09.2007
Ренн
Показать все

Прогноз на матч «Лорьян» – «Ренн»

Матч обещает быть равным: «Лорьян» силeн дома, но его оборона уязвима, а «Ренн» выглядит более собранным и уверенным в стартовых играх. Хозяева постараются сыграть активно впереди, а гости будут использовать тактическую выстроенность и компактность. Логичным исходом видится матч с голами обеих команд, при этом «Ренн» имеет чуть больше шансов увезти очки благодаря стабильной обороне и более высокой организованности.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.70
  • «Ренн» не проиграет (X2) – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.70
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Франция. Лига 1 Ренн Лорьян
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 