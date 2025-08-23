24 августа на «Стад дю Мустуа» «Лорьян» примет «Ренн» во 2 туре Лиги 1. Обе команды подходят к встрече с разными эмоциональными фонами: хозяева стартовали с поражения от «Осера», в то время как гости взяли три очка в непростом матче против «Марселя». Очное противостояние обещает быть напряжeнным: «Лорьян» традиционно силeн дома, а «Ренн» демонстрирует надeжность в обороне и стабильность в результатах.

«Лорьян»

Клуб из Бретани начал сезон с минимального поражения от «Осера» (0:1), что стало неприятным ударом, ведь команда активно готовилась к старту. В предсезонке «Лорьян» показал неплохую атаку, разгромив «Флери-Мерожи» (5:1) и обыграв «Суонси» (3:1). Однако проблемы в обороне сохраняются: команда пропускает в семи матчах подряд, а в среднем за последние 5 встреч допустила 1 гол за игру.

Главная надежда хозяев – результативность нападения. «Лорьян» в последних пяти матчах забил 9 мячей (в среднем 1.80 за игру), и именно атакующая линия остаeтся ключом к возможному успеху.

«Ренн»

Гости начали сезон уверенно, победив «Марсель» (1:0). Это стало подтверждением их надeжности в защите: в последних пяти матчах «Ренн» пропускал лишь по 0.8 гола за игру. Команда демонстрирует уверенность и в товарищеских матчах, где были ничьи с «Реалом Сосьедад» и «Дженоа».

При этом атакующая линия «Ренна» не столь продуктивна: 5 голов в последних 5 матчах, что соответствует среднему показателю в 1 забитый гол за игру. Зато команда стабильно реализует моменты и редко уходит без забитого мяча, забивая трижды подряд в официальных встречах.

Факты о командах

«Лорьян»

Не проигрывает в 7 последних матчах дома

Пропускает в 7 матчах подряд

В среднем: 1.80 забито и 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Победы в 4 последних матчах против «Ренна»

«Ренн»

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем: 1.00 забито и 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

Победа над «Марселем» в первом туре (1:0)

Прогноз на матч «Лорьян» – «Ренн»

Матч обещает быть равным: «Лорьян» силeн дома, но его оборона уязвима, а «Ренн» выглядит более собранным и уверенным в стартовых играх. Хозяева постараются сыграть активно впереди, а гости будут использовать тактическую выстроенность и компактность. Логичным исходом видится матч с голами обеих команд, при этом «Ренн» имеет чуть больше шансов увезти очки благодаря стабильной обороне и более высокой организованности.

