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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ренн
Лорьян - Ренн: обзор матча 10 апреля 2010
Лорьян
10.04.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
13'
С. Диарра
42'
Р. Данзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Ренн
Замена
С. Дюбарбье
️️️️
Я. Мансури
Замена
Я. Мансури
️️️️
П. Дюкасс
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
Д. Бриан
Замена
Д. Фаншон
️️️️
М. Ваируа
Желтая карточка
П. Дюкасс
Замена
Ж. Лерой
️️️️
Ф. Лемуан
ГОЛ! 1:1!
Р. Данзе
Замена
И. Бангура
️️️️
А. Гьян
ГОЛ! 1:0!
С. Диарра
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
7
Джимми Бриан
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
23
Язид Мансури
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
Ренн
30
Шейх Н'Диайе
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
4-4-2
16
Одар
0
Соса
5
Маршаль
21
Морель
6
Косиельни
27
Диарра
8
Дюкасс
31
Амалфитано
7
Мвуэмба
19
Ваируа
9
Гамейро
4-1-2-1-2
1
Дюшез
16
Фанни
29
Данзе
12
Мангане
13
Ханссон
6
М'Вила
18
Лемуан
6
Теттей
12
Марво
3
Гьян
7
Бриан
19
Ваируа
0
Фаншон
0
Фаншон
19
Ваируа
Мансури
16
Дюбарбье
16
Дюбарбье
Мансури
8
Дюкасс
23
Мансури
23
Мансури
8
Дюкасс
18
Лемуан
6
Лерой
6
Лерой
18
Лемуан
7
Бриан
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
7
Бриан
3
Гьян
3
Бангура
3
Бангура
3
Гьян
Остались в запасе
Лорьян
Ренн
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
30
Шейх Н'Диайе
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
Остались в запасе
30
Шейх Н'Диайе
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
3
Тонго-Хамед Думбия
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Лорьян - Ренн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
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