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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ренн
Лорьян - Ренн: обзор матча 27 января 2023
Лорьян
27.01.2023, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
13'
М. Тальби
31'
Т. Ле Бри
73'
Ф. Тайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Ренн
Желтая карточка
Б. Мейте
90'
+5
85'
Замена
Б. Мелинг
️️️️
А. Трюффер
Замена
Д. Йонгва
️️️️
Ж. Понко
85'
Замена
И. Силва
️️️️
С. Диарра
80'
73'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Тайт
Пас отдал
Х. Траоре
66'
Желтая карточка
А. Теате
57'
Замена
Ж. Доку
️️️️
Д. Дуэ
46'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
Л. Майер
46'
Замена
К. Сулемана
️️️️
К. Ву
Замена
И. Бонке
️️️️
Л. Абержель
46'
46'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Л. Угочукву
ГОЛ! 2:0!
Т. Ле Бри
Пас отдал
Ж. Понко
31'
ГОЛ! 1:0!
М. Тальби
Пас отдал
Э. Ле Фе
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
11
Тео Ле Бри
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
2
Игор Силва
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
11
Жереми Доку
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Манноне
25
Ле Гофф
15
Лапорт
3
Тальби
24
Калюлю
19
Абержель
28
Ле Фе
21
Понко
11
Ле Бри
25
Диарра
28
Коне
3-3-2-1-1
30
Манданда
3
Теате
6
Родон
3
Ву
14
Траоре
18
Угочукву
3
Трюффер
14
Майер
27
Бурижо
14
Дуэ
9
Гуири
21
Понко
13
Йонгва
13
Йонгва
21
Понко
19
Абержель
8
Бонке
8
Бонке
19
Абержель
25
Диарра
2
Силва
2
Силва
25
Диарра
3
Трюффер
24
Мелинг
24
Мелинг
3
Трюффер
18
Угочукву
7
Сантамария
7
Сантамария
18
Угочукву
14
Майер
29
Тайт
29
Тайт
14
Майер
3
Ву
7
Сулемана
7
Сулемана
3
Ву
14
Дуэ
11
Доку
11
Доку
14
Дуэ
Остались в запасе
Лорьян
Ренн
1
Тедди Бартуше
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
24
Адиль Аушиш
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
80
Доган Алемдар
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Тедди Бартуше
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
18
Бамо Мейте
ОП
24
Адиль Аушиш
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
17
Варме Омари
ЦЗ
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лорьян - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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