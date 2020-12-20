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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ренн
Лорьян - Ренн: обзор матча 20 декабря 2020
Лорьян
20.12.2020, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 3
Завершен
Ренн
23'
Д. Да Силва
70'
Б. Бурижо
76'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Ренн
81'
Замена
Д. Леа Силики
️️️️
С. Н'Зонзи
81'
Замена
М. Ньянг
️️️️
А. Эну
Замена
С. Марво
️️️️
А. Лорьенте
80'
Замена
А. Грбич
️️️️
Й. Висса
80'
77'
Замена
Дальберт
️️️️
Ф. Мауасса
76'
ГОЛ! 0:3!
М. Терье
Пас отдал
К. Гренье
Желтая карточка
Ж. Делаплас
74'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Ф. Лемуан
73'
Замена
К. Буагар
️️️️
Э. Ле Фе
72'
71'
Замена
К. Гренье
️️️️
Э. Камавинга
71'
Замена
М. Терье
️️️️
А. Трюффер
70'
ГОЛ! 0:2!
Б. Бурижо
Пас отдал
Ж. Доку
66'
Желтая карточка
А. Трюффер
Замена
Т. Моффи
️️️️
П. Амель
52'
48'
Желтая карточка
Ф. Мауасса
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Да Силва
Пас отдал
С. Н'Зонзи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
17
Кентен Буагар
АП
12
Сильвен Марво
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Нарди
25
Ле Гофф
21
Морель
99
Чалоба
19
Абержель
28
Ле Фе
22
Делаплас
18
Лемуан
9
Висса
45
Лорьенте
29
Амель
3-2-3-2
1
Салин
27
Мауасса
3
Да Силва
21
Агер
14
Траоре
3
Трюффер
15
Н'Зонзи
6
Камавинга
27
Бурижо
11
Доку
23
Эну
28
Ле Фе
17
Буагар
17
Буагар
28
Ле Фе
29
Амель
9
Моффи
9
Моффи
29
Амель
18
Лемуан
6
Монконду
6
Монконду
18
Лемуан
9
Висса
9
Грбич
9
Грбич
9
Висса
45
Лорьенте
12
Марво
12
Марво
45
Лорьенте
3
Трюффер
11
Терье
11
Терье
3
Трюффер
27
Мауасса
29
Дальберт
29
Дальберт
27
Мауасса
6
Камавинга
19
Гренье
19
Гренье
6
Камавинга
15
Н'Зонзи
17
Леа Силики
17
Леа Силики
15
Н'Зонзи
23
Эну
99
Ньянг
99
Ньянг
23
Эну
Остались в запасе
Лорьян
Ренн
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
25
Стефан Диарра
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
30
Пепе Боне
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
25
Стефан Диарра
ПВ
1
Маттью Дрейер
ВР
Остались в запасе
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
30
Пепе Боне
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Лорьян - Ренн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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