Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лорьян
Ренн - Лорьян: обзор матча 07 августа 2022
Ренн
07.08.2022, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 1
Завершен
Лорьян
65'
А. Теате (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Лорьян
90'
Замена
С. Диарра
️️️️
А. Лорьенте
Желтая карточка
Х. Траоре
87'
Желтая карточка
А. Теате
87'
84'
Замена
И. Коне
️️️️
Т. Моффи
75'
Желтая карточка
В. Ле Гофф
Замена
Ж. Доку
️️️️
Г. Лаборд
73'
Замена
Д. Дуэ
️️️️
Ф. Тайт
73'
Замена
К. Сулемана
️️️️
Б. Бурижо
73'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Л. Майер
68'
67'
Замена
Т. Ле Бри
️️️️
И. Бонке
65'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Теате
Желтая карточка
А. Трюффер
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
45
Арман Лорьенте
ЛВ
19
Лоран Абержель
ОП
8
Инносент Бонке
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
11
Данго Уаттара
ПВ
24
Гедеон Калюлю
ЦФ
9
Терем Моффи
ЦФ
Ренн
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
14
Дезире Дуэ
ЦП
35
Ноа Франсуа
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
11
Тео Ле Бри
АП
17
Кентен Буагар
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
28
Ибрахима Коне
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
3
Трюффер
6
Родон
3
Теате
14
Траоре
7
Сантамария
14
Майер
27
Бурижо
29
Тайт
11
Терье
9
Лаборд
3-1-2-2-2
38
Мвого
3
Тальби
15
Лапорт
25
Ле Гофф
19
Абержель
8
Бонке
28
Ле Фе
11
Уаттара
45
Лорьенте
9
Моффи
24
Калюлю
29
Тайт
14
Дуэ
14
Дуэ
29
Тайт
27
Бурижо
7
Сулемана
7
Сулемана
27
Бурижо
9
Лаборд
11
Доку
11
Доку
9
Лаборд
14
Майер
9
Гирасси
9
Гирасси
14
Майер
8
Бонке
11
Ле Бри
11
Ле Бри
8
Бонке
45
Лорьенте
25
Диарра
25
Диарра
45
Лорьенте
9
Моффи
28
Коне
28
Коне
9
Моффи
Остались в запасе
Ренн
Лорьян
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
35
Ноа Франсуа
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
17
Кентен Буагар
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
80
Доган Алемдар
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
35
Ноа Франсуа
ЦП
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
17
Кентен Буагар
АП
9
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ренн - Лорьян
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Лорьян
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+