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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лорьян
Ренн - Лорьян: обзор матча 05 декабря 2009
Ренн
05.12.2009, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
Лорьян
3'
М. Сов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Лорьян
Замена
К. Теофил-Катерин
️️️️
С. Марво
Замена
Ж. Кембо-Экоко
️️️️
А. Гьян
Замена
Д. Фаншон
️️️️
М. Ваируа
Желтая карточка
С. Маршаль
Замена
Ж. Сакуваа
️️️️
П. Дюкасс
Замена
И. Бангура
️️️️
М. Сов
Замена
С. Диарра
️️️️
О. Монтеррубио
Желтая карточка
А. Гьян
Желтая карточка
П. Дюкасс
ГОЛ! 1:0!
М. Сов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
0
Оливье Монтеррубио
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
19
Марама Ваируа
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Ренн
1
Абдулайе Диалло
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
20
Юниси Инамото
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
Лорьян
40
Альбан Жуанель
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
25
Жонас Сакуваа
ЦП
27
Сигамари Диарра
ЦП
23
Язид Мансури
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дюшез
3
Боканегра
16
Фанни
29
Данзе
13
Ханссон
6
М'Вила
18
Лемуан
6
Теттей
12
Марво
17
Сов
3
Гьян
4-4-2
16
Каппоне
6
Косиельни
5
Маршаль
6
Бака
14
Ле Лан
7
Мвуэмба
8
Дюкасс
31
Амалфитано
0
Монтеррубио
9
Гамейро
19
Ваируа
12
Марво
28
Теофил-Катерин
28
Теофил-Катерин
12
Марво
3
Гьян
9
Кембо-Экоко
9
Кембо-Экоко
3
Гьян
17
Сов
3
Бангура
3
Бангура
17
Сов
8
Дюкасс
25
Сакуваа
25
Сакуваа
8
Дюкасс
0
Монтеррубио
27
Диарра
27
Диарра
0
Монтеррубио
19
Ваируа
0
Фаншон
0
Фаншон
19
Ваируа
Остались в запасе
Ренн
Лорьян
20
Юниси Инамото
ЦП
1
Абдулайе Диалло
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
40
Альбан Жуанель
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
23
Язид Мансури
ЦП
Остались в запасе
20
Юниси Инамото
ЦП
1
Абдулайе Диалло
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
0
Бруно Шейру
ЛП
Остались в запасе
40
Альбан Жуанель
ВР
0
Бенжамин Жентон
ЦЗ
6
Габриэль Пеньяльба
ЦЗ
23
Язид Мансури
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ренн - Лорьян
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Роазон Парк
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