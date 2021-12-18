Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Кубок
Ренн - Лорьян
Ренн - Лорьян: обзор матча 18 декабря 2021
Ренн
18.12.2021, суббота, 23:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Лорьян
21'
В. Омари
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ренн - Лорьян
81'
Замена
С. Сумано
️️️️
А. Лорьенте
Замена
С. Гирасси
️️️️
Г. Лаборд
80'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Л. Майер
80'
67'
Замена
Т. Моффи
️️️️
А. Грбич
66'
Замена
Л. Абержель
️️️️
К. Буагар
Замена
К. Сулемана
️️️️
М. Терье
66'
Замена
Л. Ассиньон
️️️️
А. Трюффер
66'
Замена
А. Гомис
️️️️
Р. Салин
34'
ГОЛ! 1:0!
В. Омари
Пас отдал
Ж. Мартен
21'
13'
Замена
Д. Уаттара
️️️️
С. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
19
Лоран Абержель
ОП
11
Тео Ле Бри
АП
10
Баптист Муазан
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
4-3-2-1
1
Салин
3
Трюффер
5
Баде
17
Омари
14
Траоре
14
Майер
8
Мартен
27
Бурижо
29
Тайт
11
Терье
9
Лаборд
4-1-1-3-1
1
Дрейер
14
Эрго
17
Мендес
4
Йенц
27
Петро
6
Монконду
28
Ле Фе
45
Лорьенте
17
Буагар
25
Диарра
9
Грбич
1
Салин
1
Гомис
1
Гомис
1
Салин
3
Трюффер
22
Ассиньон
22
Ассиньон
3
Трюффер
14
Майер
7
Сантамария
7
Сантамария
14
Майер
11
Терье
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Терье
9
Лаборд
9
Гирасси
9
Гирасси
9
Лаборд
17
Буагар
19
Абержель
19
Абержель
17
Буагар
25
Диарра
11
Уаттара
11
Уаттара
25
Диарра
9
Грбич
9
Моффи
9
Моффи
9
Грбич
45
Лорьенте
99
Сумано
99
Сумано
45
Лорьенте
Остались в запасе
Ренн
Лорьян
18
Лесли Угочукву
ОП
21
Наиф Агер
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
11
Тео Ле Бри
АП
1
Пауль Нарди
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
10
Баптист Муазан
АП
2
Игор Силва
ЦФ
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
21
Наиф Агер
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
17
Лум Чауна
ЦФ
Остались в запасе
11
Тео Ле Бри
АП
1
Пауль Нарди
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
10
Баптист Муазан
АП
2
Игор Силва
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Ренн - Лорьян
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Лорьян
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига Европы: шансы «НЕК» и «Ренна» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:41
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+