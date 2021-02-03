Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лорьян
Ренн - Лорьян: обзор матча 03 февраля 2021
Ренн
03.02.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 1
Завершен
Лорьян
14'
М. Терье
83'
К. Буагар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Лорьян
Желтая карточка
С. Гирасси
90'
87'
Желтая карточка
Т. Чалоба
85'
Замена
У. Мендес
️️️️
Ж. Делаплас
83'
ГОЛ! 1:1!
К. Буагар
Пас отдал
Э. Гравийон
Замена
С. Гирасси
️️️️
М. Терье
82'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
К. Гренье
82'
Желтая карточка
Б. Соппи
79'
Замена
А. Трюффер
️️️️
Ф. Мауасса
69'
65'
Замена
К. Буагар
️️️️
Й. Висса
65'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Э. Ле Фе
65'
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Моффи
55'
Замена
Л. Абержель
️️️️
Ф. Лемуан
Замена
Б. Соппи
️️️️
Х. Траоре
24'
ГОЛ! 1:0!
М. Терье
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
19
Клеман Гренье
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
99
Трево Чалоба
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
28
Энцо Ле Фе
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
9
Терем Моффи
ЦФ
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Лорьян
1
Тедди Бартуше
ВР
3
Йоанн Этьен
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
17
Кентен Буагар
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
4-4-1-1
1
Гомис
27
Мауасса
3
Да Силва
21
Агер
14
Траоре
19
Гренье
15
Н'Зонзи
27
Бурижо
6
Камавинга
11
Терье
11
Доку
3-2-3-1-1
1
Дрейер
99
Чалоба
21
Морель
55
Гравийон
14
Эрго
15
Лапорт
28
Ле Фе
18
Лемуан
22
Делаплас
9
Висса
9
Моффи
14
Траоре
2
Соппи
2
Соппи
14
Траоре
27
Мауасса
3
Трюффер
3
Трюффер
27
Мауасса
19
Гренье
8
Мартен
8
Мартен
19
Гренье
11
Терье
9
Гирасси
9
Гирасси
11
Терье
22
Делаплас
17
Мендес
17
Мендес
22
Делаплас
18
Лемуан
19
Абержель
19
Абержель
18
Лемуан
28
Ле Фе
45
Лорьенте
45
Лорьенте
28
Ле Фе
9
Висса
17
Буагар
17
Буагар
9
Висса
9
Моффи
9
Грбич
9
Грбич
9
Моффи
Остались в запасе
Ренн
Лорьян
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
29
Дальберт
ЛЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
3
Йоанн Этьен
ЦЗ
1
Тедди Бартуше
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Остались в запасе
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
29
Дальберт
ЛЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
3
Йоанн Этьен
ЦЗ
1
Тедди Бартуше
ВР
34
Tiago Ilori
ЦЗ
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Ренн - Лорьян
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Лорьян
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+