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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Лорьян
Ренн - Лорьян: обзор матча 25 февраля 2017
Ренн
25.02.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 0
Завершен
Лорьян
19'
Д. Сио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Лорьян
90'
+3
Желтая карточка
М. Уорис
Замена
А. Калулу
️️️️
Д. Сио
89'
85'
Замена
А. Вакасо
️️️️
Ф. Беллуджу
80'
Желтая карточка
М. Пейберне
77'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
Б. Муканджо
Замена
У. Саид
️️️️
Ф. Мубеле
74'
71'
Замена
Б. Жанно
️️️️
В. Лаутоа
Замена
А. Эну
️️️️
А. Дьякаби
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сио
Пас отдал
Б. Андре
19'
2'
Желтая карточка
З. Туре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
99
Эрвин Коффи
ПЗ
12
Бенджамин Муканджо
АП
12
Сильвен Марво
АП
14
Франсуа Беллуджу
ПП
19
Джимми Кабо
ПВ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Ренн
23
Раис М'Боли
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
15
Альдо Калулу
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
25
Альхассан Вакасо
ЦП
88
Кафу
ЦП
9
Бенжамин Жанно
ЦФ
4-4-1-1
56
Костиль
24
Бааль
29
Данзе
23
Наньон
5
Бенсебаини
19
Мубеле
14
Прсич
6
Фернандес
21
Андре
27
Дьякаби
13
Сио
3-2-1-3-1
23
Леком
6
Лаутоа
14
Пейберне
15
Туре
99
Коффи
25
Ле Гофф
14
Беллуджу
19
Кабо
12
Марво
12
Муканджо
20
Уорис
13
Сио
15
Калулу
15
Калулу
13
Сио
19
Мубеле
22
Саид
22
Саид
19
Мубеле
27
Дьякаби
23
Эну
23
Эну
27
Дьякаби
12
Муканджо
12
Филиппото
12
Филиппото
12
Муканджо
14
Беллуджу
25
Вакасо
25
Вакасо
14
Беллуджу
6
Лаутоа
9
Жанно
9
Жанно
6
Лаутоа
Остались в запасе
Ренн
Лорьян
23
Раис М'Боли
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
16
Поль Делекруа
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
Остались в запасе
23
Раис М'Боли
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
25
Афонсо
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Остались в запасе
16
Поль Делекруа
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
88
Кафу
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Ренн - Лорьян
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Роазон Парк
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