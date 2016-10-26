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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Ренн - Лорьян
Ренн - Лорьян: обзор матча 26 октября 2016
Ренн
26.10.2016, среда, 22:05
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
3 : 2
Завершен
Лорьян
16'
П. Энрике
59'
У. Саид
87'
М. Уорис
90'
В. Лаутоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ренн - Лорьян
90'
ГОЛ! 2:2!
В. Лаутоа
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Уорис
Желтая карточка
С. Арман
86'
Замена
К. Гросицки
️️️️
А. Дьякаби
69'
65'
Желтая карточка
Б. Мазику
64'
Замена
П. Амель
️️️️
Кафу
63'
Замена
М. Фофана
️️️️
С. Марво
63'
Замена
М. Мара
️️️️
М. Бартельмэ
Желтая карточка
С. Прсич
61'
ГОЛ! 2:0!
У. Саид
59'
Замена
А. Эну
️️️️
К. Эразмус
53'
45'
Желтая карточка
И. Бен Хемис
ГОЛ! 1:0!
П. Энрике
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
7
Педро Энрике
ЛП
27
Адама Дьякаби
ЛВ
17
Николя Жанвье
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
9
Кермит Эразмус
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Лорьян
16
Поль Делекруа
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
35
Иссам Бен Хемис
ЛП
17
Валид Меслуб
АП
12
Сильвен Марво
АП
88
Кафу
ПП
28
Максим Бартельмэ
ЛФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
Ренн
1
Пауль Нарди
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
23
Адриен Эну
ЦФ
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Мохамед Мара
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЛВ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
29
Пьер-Ив Амель
ЦФ
2-3-1-2
56
Костиль
24
Бааль
22
Арман
7
Энрике
14
Прсич
17
Жанвье
27
Дьякаби
9
Эразмус
22
Саид
4-2-2-2
16
Делекруа
31
Морейра
6
Лаутоа
15
Туре
18
Мазику
88
Кафу
35
Бен Хемис
17
Меслуб
12
Марво
20
Уорис
28
Бартельмэ
27
Дьякаби
11
Гросицки
11
Гросицки
27
Дьякаби
9
Эразмус
23
Эну
23
Эну
9
Эразмус
12
Марво
7
Фофана
7
Фофана
12
Марво
28
Бартельмэ
21
Мара
21
Мара
28
Бартельмэ
88
Кафу
29
Амель
29
Амель
88
Кафу
Остались в запасе
Ренн
Лорьян
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Главный тренер
Франк Эз
23
Бенжамин Леком
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
14
Франсуа Беллуджу
ЦЗ
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Ренн - Лорьян
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
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