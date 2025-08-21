Введите ваш ник на сайте
«Оренбург» – «Ахмат»: прогноз и ставки на матч 22 августа с коэффициентом 1.92

21 августа 2025 9:25
Оренбург - Ахмат
22 авг. 2025, пятница 18:00 | Россия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Обе команды забьют
Сделать ставку

Матч шестого тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ахматом» обещает быть напряжeнным: команды идут рядом в таблице, демонстрируя нестабильную, но атакующую игру. Встреча пройдeт на стадионе «Газовик», где «Оренбург» попытается наконец одержать первую домашнюю победу в сезоне. Грозненский клуб, в свою очередь, будет стремиться прервать неудачную гостевую серию в Премьер-лиге. Обе команды имеют проблемы в обороне, но регулярно забивают, что делает встречу потенциально результативной.

«Оренбург»

«Оренбург» занимает 10-е место с пятью очками после пяти туров. В последнем туре команда одержала важную победу над «Акроном» со счeтом 2:1. До этого были неудачи с «Краснодаром» и «Балтикой», где команда пропускала трижды и дважды соответственно. В последних пяти матчах «Оренбург» забил шесть голов, но при этом пропустил восемь – очевидные проблемы в защите. Команда стабильно пропускает уже в шести матчах подряд, а дома не может победить в последних пяти встречах Премьер-лиги. При этом, несмотря на трудности, команда демонстрирует характер: в Кубке России была повержена именно «Ахмат», и это может добавить уверенности перед новой встречей.

«Ахмат»

Клуб из Грозного после пяти туров идeт на седьмом месте, набрав шесть очков. В последнем матче РПЛ «Ахмат» уверенно обыграл «Крылья Советов» 3:1, а до этого минимально победил «Зенит». Однако в гостях команда выглядит блекло: три последних выездных матча в Премьер-лиге закончились поражениями. Несмотря на это, «Ахмат» забивает в трeх последних матчах, а в пяти предыдущих – шесть мячей. Однако оборона также не безупречна – шесть пропущенных голов за пять игр. Против «Оренбурга» команда исторически выступает удачно: не проигрывает в последних пяти матчах чемпионата против этого соперника, что психологически может сыграть в пользу гостей.

Факты о командах

«Оренбург»

  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • Не выигрывает дома в 5 последних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в среднем 1.20 гола за матч в последних 5 играх
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за матч в последних 5 играх

«Ахмат»

  • Проиграл 3 последних матча в Премьер-лиге на выезде
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает и пропускает по 6 мячей в последних 5 матчах

Личные встречи
35% (6)
18% (3)
47% (8)
21
Забитых мячей
28
1.24
В среднем за матч
1.65
4:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 2 тур
Оренбург
2 : 1
13.08.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
1 : 0
08.12.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Оренбург
0 : 0
28.07.2024
Ахмат
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Ахмат
0 : 1
04.04.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 1
26.11.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
4 : 0
20.08.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
3 : 1
04.03.2023
Оренбург
Россия. Кубок, 4 тур
Оренбург
4 : 2
19.10.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Оренбург
2 : 1
09.10.2022
Ахмат
Россия. Кубок, 1 тур
Ахмат
3 : 1
31.08.2022
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Оренбург
1 : 2
23.11.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
2 : 1
05.08.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург
1 : 3
08.04.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
1 : 1
22.09.2018
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Оренбург
2 : 1
16.04.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2 : 1
01.10.2016
Оренбург
Россия. Кубок, 1/16 финала
Оренбург
2 : 1
24.09.2014
Ахмат
Показать все

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы команд и статистики, можно ожидать результативную игру. Обе команды регулярно забивают, но и пропускают не меньше. «Оренбург» испытывает трудности дома, а «Ахмат» плохо играет на выезде – это уравнивает шансы. Однако гости выглядят чуть стабильнее, особенно после последних побед в РПЛ. Тем не менее, неуступчивость хозяев, подкреплeнная недавним успехом в Кубке над тем же соперником, указывает на равную борьбу. Вероятен ничейный исход в результативном матче.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.92
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 2.05

1.92
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. Премьер-лига Ахмат Оренбург
