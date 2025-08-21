Матч шестого тура РПЛ между «Оренбургом» и «Ахматом» обещает быть напряжeнным: команды идут рядом в таблице, демонстрируя нестабильную, но атакующую игру. Встреча пройдeт на стадионе «Газовик», где «Оренбург» попытается наконец одержать первую домашнюю победу в сезоне. Грозненский клуб, в свою очередь, будет стремиться прервать неудачную гостевую серию в Премьер-лиге. Обе команды имеют проблемы в обороне, но регулярно забивают, что делает встречу потенциально результативной.

«Оренбург»

«Оренбург» занимает 10-е место с пятью очками после пяти туров. В последнем туре команда одержала важную победу над «Акроном» со счeтом 2:1. До этого были неудачи с «Краснодаром» и «Балтикой», где команда пропускала трижды и дважды соответственно. В последних пяти матчах «Оренбург» забил шесть голов, но при этом пропустил восемь – очевидные проблемы в защите. Команда стабильно пропускает уже в шести матчах подряд, а дома не может победить в последних пяти встречах Премьер-лиги. При этом, несмотря на трудности, команда демонстрирует характер: в Кубке России была повержена именно «Ахмат», и это может добавить уверенности перед новой встречей.

«Ахмат»

Клуб из Грозного после пяти туров идeт на седьмом месте, набрав шесть очков. В последнем матче РПЛ «Ахмат» уверенно обыграл «Крылья Советов» 3:1, а до этого минимально победил «Зенит». Однако в гостях команда выглядит блекло: три последних выездных матча в Премьер-лиге закончились поражениями. Несмотря на это, «Ахмат» забивает в трeх последних матчах, а в пяти предыдущих – шесть мячей. Однако оборона также не безупречна – шесть пропущенных голов за пять игр. Против «Оренбурга» команда исторически выступает удачно: не проигрывает в последних пяти матчах чемпионата против этого соперника, что психологически может сыграть в пользу гостей.

Факты о командах

«Оренбург»

Пропускает в 6 матчах подряд

Не выигрывает дома в 5 последних матчах Премьер-лиги

Забивает в среднем 1.20 гола за матч в последних 5 играх

Пропускает в среднем 1.60 гола за матч в последних 5 играх

«Ахмат»

Проиграл 3 последних матча в Премьер-лиге на выезде

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Забивает и пропускает по 6 мячей в последних 5 матчах

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы команд и статистики, можно ожидать результативную игру. Обе команды регулярно забивают, но и пропускают не меньше. «Оренбург» испытывает трудности дома, а «Ахмат» плохо играет на выезде – это уравнивает шансы. Однако гости выглядят чуть стабильнее, особенно после последних побед в РПЛ. Тем не менее, неуступчивость хозяев, подкреплeнная недавним успехом в Кубке над тем же соперником, указывает на равную борьбу. Вероятен ничейный исход в результативном матче.

Рекомендованные ставки