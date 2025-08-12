Введите ваш ник на сайте
«Оренбург» – «Ахмат»: прогноз и ставки на матч 13 августа с коэффициентом 1.75

12 августа 2025 9:15
Оренбург - Ахмат
13 авг. 2025, среда 16:15 | Россия. Кубок, группа A, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Оренбург не проиграет и тотал меньше 3,5
Сделать ставку

13 августа на стадионе «Газовик» «Оренбург» примет «Ахмат» в матче группового этапа FONBET Кубка России. Обе команды находятся в схожей турнирной и игровой ситуации, имея проблемы в атаке и обороне, но при этом обладают достаточным потенциалом для результативной игры.

«Оренбург»

Команда потерпела три поражения подряд, включая кубковую неудачу с «Рубином» (0:2). За последние 5 матчей «Оренбург» забил всего 3 гола (0,6 в среднем) и пропустил 7. Также клуб не смог сохранить ворота «сухими» в 4 последних встречах. На своeм поле «Оренбург» традиционно играет увереннее, что подтверждает серия без поражений против «Ахмата» дома, но текущая форма вызывает вопросы.

«Ахмат»

Грозненцы не выигрывают в гостях в Кубке России уже 11 матчей подряд, что является одним из главных факторов риска. Команда в последних 5 встречах забила всего 3 гола, что соответствует показателю «Оренбурга» – 0,6 мяча за игру. При этом оборона также уязвима: 7 пропущенных голов за 5 игр (в среднем 1,4). В Кубке «Ахмат» уступил «Зениту» 1:2, но сумел забить в третьем матче подряд в турнире, что указывает на стабильное, пусть и скромное, голевое присутствие.

Факты о командах

«Оренбург»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Средняя результативность – 0,6 гола за игру в последних 5 матчах

«Ахмат»

  • Не выигрывает в 11 последних гостевых матчах Кубка России
  • Забивает в 3 последних матчах турнира
  • Пропускает в среднем 1,4 гола за игру в последних 5 встречах

Личные встречи
35% (6)
18% (3)
47% (8)
21
Забитых мячей
28
1.24
В среднем за матч
1.65
4:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Кубок, 2 тур
Оренбург
2 : 1
13.08.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
1 : 0
08.12.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Оренбург
0 : 0
28.07.2024
Ахмат
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Ахмат
0 : 1
04.04.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
1 : 1
26.11.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
4 : 0
20.08.2023
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
3 : 1
04.03.2023
Оренбург
Россия. Кубок, 4 тур
Оренбург
4 : 2
19.10.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Оренбург
2 : 1
09.10.2022
Ахмат
Россия. Кубок, 1 тур
Ахмат
3 : 1
31.08.2022
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Оренбург
1 : 2
23.11.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
2 : 1
05.08.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Оренбург
1 : 3
08.04.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
1 : 1
22.09.2018
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Оренбург
2 : 1
16.04.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2 : 1
01.10.2016
Оренбург
Россия. Кубок, 1/16 финала
Оренбург
2 : 1
24.09.2014
Ахмат
Показать все

Прогноз на матч

Учитывая схожую статистику, оба коллектива имеют проблемы с атакой, но стабильно позволяют соперникам создавать моменты. «Ахмат» традиционно испытывает трудности в гостях, а «Оренбург» старается действовать активнее при поддержке трибун. Матч может получиться равным, с упором на борьбу в центре поля и минимальным количеством голов. Наиболее логичным сценарием видится ставка на низкую результативность, но при этом «Оренбург» имеет чуть больше шансов на положительный исход за счeт домашнего фактора.

Рекомендованные ставки

  • Оренбург не проиграет и тотал меньше 3,5 – коэффициент 1.75
  • Тотал голов меньше 2,5 – коэффициент 1.80

1.75
Оренбург не проиграет и тотал меньше 3,5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Ахмат Оренбург
