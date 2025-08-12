13 августа на стадионе «Газовик» «Оренбург» примет «Ахмат» в матче группового этапа FONBET Кубка России. Обе команды находятся в схожей турнирной и игровой ситуации, имея проблемы в атаке и обороне, но при этом обладают достаточным потенциалом для результативной игры.

«Оренбург»

Команда потерпела три поражения подряд, включая кубковую неудачу с «Рубином» (0:2). За последние 5 матчей «Оренбург» забил всего 3 гола (0,6 в среднем) и пропустил 7. Также клуб не смог сохранить ворота «сухими» в 4 последних встречах. На своeм поле «Оренбург» традиционно играет увереннее, что подтверждает серия без поражений против «Ахмата» дома, но текущая форма вызывает вопросы.

«Ахмат»

Грозненцы не выигрывают в гостях в Кубке России уже 11 матчей подряд, что является одним из главных факторов риска. Команда в последних 5 встречах забила всего 3 гола, что соответствует показателю «Оренбурга» – 0,6 мяча за игру. При этом оборона также уязвима: 7 пропущенных голов за 5 игр (в среднем 1,4). В Кубке «Ахмат» уступил «Зениту» 1:2, но сумел забить в третьем матче подряд в турнире, что указывает на стабильное, пусть и скромное, голевое присутствие.

Факты о командах

«Оренбург»

Проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 4 матчах подряд

Средняя результативность – 0,6 гола за игру в последних 5 матчах

«Ахмат»

Не выигрывает в 11 последних гостевых матчах Кубка России

Забивает в 3 последних матчах турнира

Пропускает в среднем 1,4 гола за игру в последних 5 встречах

Прогноз на матч

Учитывая схожую статистику, оба коллектива имеют проблемы с атакой, но стабильно позволяют соперникам создавать моменты. «Ахмат» традиционно испытывает трудности в гостях, а «Оренбург» старается действовать активнее при поддержке трибун. Матч может получиться равным, с упором на борьбу в центре поля и минимальным количеством голов. Наиболее логичным сценарием видится ставка на низкую результативность, но при этом «Оренбург» имеет чуть больше шансов на положительный исход за счeт домашнего фактора.

Рекомендованные ставки