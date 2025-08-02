3 августа в Хабаровске на стадионе имени Ленина состоится матч 3-го тура Первой лиги между командами, находящимися в разных игровых состояниях. «СКА-Хабаровск» постепенно набирает форму после неудачной серии в товарищеских встречах, а вот «Торпедо» продолжает буксовать и не выигрывает уже семь матчей подряд. Встреча обещает быть упорной, но с очевидным преимуществом хозяев в атакующем потенциале.

«СКА-Хабаровск»

Дальневосточная команда стартовала в сезоне уверенно. В первом туре была ничья с «Уфой» (1:1), а во втором – выездная победа над «Енисеем» (2:1). Особенно важно, что «СКА-Хабаровск» забивает в 12 матчах Первой лиги подряд и вообще отличается высокой результативностью: 6 голов за последние 5 игр. Впрочем, при этом команда нестабильна в обороне – 11 пропущенных мячей за тот же отрезок, в среднем по 2.20 за игру. Коллектив показывает атакующий стиль и делает ставку на игру в высоком темпе, особенно дома, где регулярно забивает минимум один мяч.

«Торпедо»

Московская команда пока не может найти оптимальный ритм: ничья с «Нефтехимиком» (0:0) во 2-м туре не изменила общий фон – «Торпедо» не выигрывает уже семь матчей подряд. За последние пять игр команда забила лишь 3 гола (0.60 в среднем) и пропустила 6. Оборона выглядит менее уязвимой, чем у соперника, но в атаке не хватает идей, скорости и завершения. Отсутствие побед и низкая результативность говорят о кризисе в игре и мотивации, что делает гостевой матч в Хабаровске серьeзным испытанием.

Факты о командах

«СКА-Хабаровск»

Победа в прошлом туре над «Енисеем» (2:1)

В среднем: 1.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 14 из 16 последних матчей

Пропускает в 6 матчах подряд

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Первой лиги

«Торпедо»

Не выигрывает в 7 матчах подряд

В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 матчей)

Ничья с «Нефтехимиком» в прошлом туре

3 гола за 5 последних игр

Прогноз на матч

«СКА-Хабаровск» выглядит более собранным и заряженным на результат. Команда играет дома, обладает активной атакой и умеет использовать слабости соперника, особенно если тот пребывает в неустойчивом состоянии, как сейчас «Торпедо». При этом у хабаровчан есть проблемы в обороне, что оставляет шанс и для москвичей. Тем не менее, «СКА» выглядит фаворитом встречи за счeт атакующей стабильности и уверенности в стартовых турах. Победа хозяев – наиболее логичный исход.

Рекомендованные ставки: