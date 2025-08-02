Введите ваш ник на сайте
«СКА-Хабаровск» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.85

02 августа 2025 9:08
СКА-Хабаровск - Торпедо
03 авг. 2025, воскресенье 10:30 | Россия. PARI Первая лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
3 августа в Хабаровске на стадионе имени Ленина состоится матч 3-го тура Первой лиги между командами, находящимися в разных игровых состояниях. «СКА-Хабаровск» постепенно набирает форму после неудачной серии в товарищеских встречах, а вот «Торпедо» продолжает буксовать и не выигрывает уже семь матчей подряд. Встреча обещает быть упорной, но с очевидным преимуществом хозяев в атакующем потенциале.

«СКА-Хабаровск»

Дальневосточная команда стартовала в сезоне уверенно. В первом туре была ничья с «Уфой» (1:1), а во втором – выездная победа над «Енисеем» (2:1). Особенно важно, что «СКА-Хабаровск» забивает в 12 матчах Первой лиги подряд и вообще отличается высокой результативностью: 6 голов за последние 5 игр. Впрочем, при этом команда нестабильна в обороне – 11 пропущенных мячей за тот же отрезок, в среднем по 2.20 за игру. Коллектив показывает атакующий стиль и делает ставку на игру в высоком темпе, особенно дома, где регулярно забивает минимум один мяч.

«Торпедо»

Московская команда пока не может найти оптимальный ритм: ничья с «Нефтехимиком» (0:0) во 2-м туре не изменила общий фон – «Торпедо» не выигрывает уже семь матчей подряд. За последние пять игр команда забила лишь 3 гола (0.60 в среднем) и пропустила 6. Оборона выглядит менее уязвимой, чем у соперника, но в атаке не хватает идей, скорости и завершения. Отсутствие побед и низкая результативность говорят о кризисе в игре и мотивации, что делает гостевой матч в Хабаровске серьeзным испытанием.

Факты о командах

«СКА-Хабаровск»

  • Победа в прошлом туре над «Енисеем» (2:1)
  • В среднем: 1.20 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 14 из 16 последних матчей
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Первой лиги

«Торпедо»

  • Не выигрывает в 7 матчах подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 матчей)
  • Ничья с «Нефтехимиком» в прошлом туре
  • 3 гола за 5 последних игр

Личные встречи
14% (3)
36% (8)
50% (11)
16
Забитых мячей
25
0.73
В среднем за матч
1.14
4:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. PARI Первая лига, 3 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
03.08.2025
Торпедо
Россия. Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
2 : 2
17.11.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 1 тур
Торпедо
4 : 0
14.07.2024
СКА-Хабаровск
Россия. Первая лига, 23 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
18.03.2024
Торпедо
Россия. Первая лига, 15 тур
Торпедо
2 : 0
22.10.2023
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
0 : 0
21.11.2021
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 6 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
14.08.2021
Торпедо
Россия. Кубок, 1/64 финала
Торпедо
0 : 0
04.08.2021
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0 : 0
27.02.2021
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 7 тур
СКА-Хабаровск
2 : 4
05.09.2020
Торпедо
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
2 : 1
03.11.2019
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
20.07.2019
Торпедо
Товарищеские матчи,
Торпедо
1 : 1
21.01.2015
СКА-Хабаровск
Россия. Кубок ФНЛ, 2 тур
Торпедо
1 : 0
14.02.2014
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 21 тур
Торпедо
1 : 0
27.10.2013
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
18.07.2013
Торпедо
Россия. ФНЛ, 25 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
10.05.2013
Торпедо
Россия. ФНЛ, 9 тур
Торпедо
0 : 0
28.08.2012
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
2 : 1
06.10.2011
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 12 тур
СКА-Хабаровск
0 : 1
27.05.2011
Торпедо
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Торпедо
2 : 1
08.09.2008
СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион, 12 тур
СКА-Хабаровск
4 : 0
18.05.2008
Торпедо
Показать все

Прогноз на матч

«СКА-Хабаровск» выглядит более собранным и заряженным на результат. Команда играет дома, обладает активной атакой и умеет использовать слабости соперника, особенно если тот пребывает в неустойчивом состоянии, как сейчас «Торпедо». При этом у хабаровчан есть проблемы в обороне, что оставляет шанс и для москвичей. Тем не менее, «СКА» выглядит фаворитом встречи за счeт атакующей стабильности и уверенности в стартовых турах. Победа хозяев – наиболее логичный исход.

Рекомендованные ставки:

  • Победа СКА-Хабаровск – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал СКА-Хабаровск больше 1.5 – коэффициент 2.10

Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Торпедо СКА-Хабаровск
