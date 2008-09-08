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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - СКА-Хабаровск
Торпедо - СКА-Хабаровск: обзор матча 08 сентября 2008
Торпедо
08.09.2008, понедельник, 18:30
Россия. Первый дивизион, 32 тур
2 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торпедо - СКА-Хабаровск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Дорошенко
(Ейск)
Стадион:
Лужники
Посещаемость:
1450 из 89318 зрителей (1%)
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