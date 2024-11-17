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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Торпедо
СКА-Хабаровск - Торпедо: обзор матча 17 ноября 2024
СКА-Хабаровск
17.11.2024, воскресенье, 08:00
Россия. Первая лига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Торпедо
33'
Н. Покидышев
90+1'
Г. Гонгадзе (П)
85'
С. Бородин
87'
А. Костин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-Хабаровск - Торпедо
90'
+4
Красная карточка
В. Галкин
Красная карточка
Н. Поярков
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Гонгадзе
90'
+1
Замена
А. Гаглоев
️️️️
К. Алиев
89'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
А. Симонян
89'
87'
ГОЛ! 1:2!
А. Костин
85'
ГОЛ! 1:1!
С. Бородин
82'
Замена
М. Аруна Камара
️️️️
М. Максимов
82'
Замена
А. Костин
️️️️
А. Орехов
Желтая карточка
А. Симонян
73'
60'
Замена
Р. Червяков
️️️️
Р. Байтуков
60'
Замена
А. Корян
️️️️
И. Горбунов
60'
Замена
В. Галкин
️️️️
И. Манелов
ГОЛ! 1:0!
Н. Покидышев
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
4
Борха Мартинес
ЦП
10
Артем Симонян
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
7
Мариус Йосипой
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
90
Владислав Галкин
АП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
4-1-1-2-2
98
Имамов
16
Поярков
50
Быков
17
Покидышев
44
Журавлев
46
Першин
4
Мартинес
10
Симонян
10
Гаджимурадов
10
Гонгадзе
10
Алиев
4-1-2-2-1
16
Ботнарь
99
Шевченко
4
Бородин
15
Данилкин
90
Роганович
26
Байтуков
52
Нетфуллин
27
Орехов
2
Манелов
17
Горбунов
21
Максимов
10
Алиев
11
Гаглоев
11
Гаглоев
10
Алиев
10
Симонян
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
10
Симонян
27
Орехов
99
Костин
99
Костин
27
Орехов
2
Манелов
90
Галкин
90
Галкин
2
Манелов
21
Максимов
33
Камара
33
Камара
21
Максимов
26
Байтуков
70
Червяков
70
Червяков
26
Байтуков
17
Горбунов
77
Корян
77
Корян
17
Горбунов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Торпедо
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
7
Мариус Йосипой
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
6
Садыг Багиев
ОП
7
Мариус Йосипой
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Торпедо
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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