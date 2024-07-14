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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - СКА-Хабаровск
Торпедо - СКА-Хабаровск: обзор матча 14 июля 2024
Торпедо
14.07.2024, воскресенье, 18:30
Россия. Первая лига, 1 тур
4 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
21'
Р. Червяков
49'
М. Чурич
82'
И. Горбунов
85'
В. Шитов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - СКА-Хабаровск
Замена
И. Коновалов
️️️️
Д. Шамкин
89'
ГОЛ! 4:0!
В. Шитов
85'
ГОЛ! 3:0!
И. Горбунов
82'
Замена
И. Горбунов
️️️️
М. Чурич
77'
Замена
А. Корян
️️️️
И. Манелов
77'
Замена
В. Апонца
️️️️
М. Максимов
68'
ГОЛ! 2:0!
М. Чурич
49'
46'
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
А. Гонгапшев
46'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
М. Костюков
ГОЛ! 1:0!
Р. Червяков
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
3
Александр Иваньков
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
99
Глеб Шевченко
ПЗ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
70
Руслан Червяков
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
СКА-Хабаровск
98
Ислам Имамов
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
5
Нехар Садики
ЦЗ
33
Рустам Халимбеков
ЦЗ
50
Артем Быков
ЦЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
18
Никита Мирошниченко
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
77
Михаил Костюков
ПВ
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
29
Вилинтон Апонца
ЦФ
СКА-Хабаровск
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Бабурин
90
Роганович
3
Иваньков
4
Бородин
99
Шевченко
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
8
Шамкин
70
Червяков
21
Максимов
4-2-3-1
98
Имамов
5
Садики
33
Халимбеков
50
Быков
17
Покидышев
18
Мирошниченко
40
Бавин
77
Костюков
10
Симонян
29
Никитин
10
Гонгапшев
8
Шамкин
17
Коновалов
17
Коновалов
8
Шамкин
97
Чурич
17
Горбунов
17
Горбунов
97
Чурич
2
Манелов
77
Корян
77
Корян
2
Манелов
21
Максимов
29
Апонца
29
Апонца
21
Максимов
10
Гонгапшев
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
10
Гонгапшев
77
Костюков
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
77
Костюков
Остались в запасе
Торпедо
СКА-Хабаровск
16
Виталий Ботнарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
46
Никита Першин
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Камран Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
95
Михаил Волков
ВР
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
17
Виталий Шитов
ПВ
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
91
Егор Носков
ЛЗ
46
Никита Першин
ОП
11
Александр Гаглоев
ЦП
11
Дзамболат Цаллагов
ЛВ
10
Камран Алиев
ЦФ
29
Яо Шарль
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Дмитрий Воецкий
Статистика матча Торпедо - СКА-Хабаровск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Торпедо
- : -
05.12.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Спартак К
- : -
04.12.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
2 : 0
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Стадион:
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