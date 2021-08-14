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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Торпедо
СКА-Хабаровск - Торпедо: обзор матча 14 августа 2021
СКА-Хабаровск
14.08.2021, суббота, 06:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
72'
И. Енин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Торпедо
88'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
И. Лебеденко
84'
Желтая карточка
И. Енин
Замена
Ю. Першин
️️️️
М. Мартусевич
82'
Красная карточка
Эмерсон
76'
74'
Желтая карточка
А. Померко
72'
ГОЛ! 0:1!
И. Енин
67'
Замена
Р. Нетфуллин
️️️️
В. Адаев
Замена
В. Никифоров
️️️️
Р. Мануйлов
66'
Желтая карточка
Д. Литвин
63'
Желтая карточка
Эмерсон
60'
Замена
В. Брагин
️️️️
Д. Барков
54'
Замена
А. Галимов
️️️️
М. Магомедов
54'
50'
Желтая карточка
И. Темников
Замена
А. Смирнов
️️️️
В. Кольцов
46'
Желтая карточка
Д. Барков
29'
8'
Желтая карточка
А. Евдокимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
8
Виталий Кольцов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
8
Мутаалим Магомедов
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
35
Иван Енин
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
СКА-Хабаровск
41
Сергей Самок
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Юрий Першин
ЛВ
27
Александр Галимов
ПВ
11
Александр Носов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
4-2-1-1-2
1
Сугробов
17
Фомин
3
Литвин
25
Эмерсон
27
Мануйлов
8
Кольцов
33
Квеквескири
24
Мартусевич
8
Магомедов
10
Караев
86
Барков
4-2-1-2-1
16
Ботнарь
11
Темников
5
Шумских
99
Евдокимов
44
Самсонов
20
Померко
35
Енин
21
Кравчук
28
Султонов
9
Адаев
10
Лебеденко
8
Кольцов
96
Смирнов
96
Смирнов
8
Кольцов
8
Магомедов
27
Галимов
27
Галимов
8
Магомедов
86
Барков
11
Брагин
11
Брагин
86
Барков
27
Мануйлов
10
Никифоров
10
Никифоров
27
Мануйлов
24
Мартусевич
10
Першин
10
Першин
24
Мартусевич
9
Адаев
52
Нетфуллин
52
Нетфуллин
9
Адаев
10
Лебеденко
20
Полубояринов
20
Полубояринов
10
Лебеденко
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Торпедо
72
Андрей Батютин
ЛВ
41
Сергей Самок
ВР
51
Глеб Грачев
ЦЗ
11
Александр Носов
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
41
Сергей Самок
ВР
51
Глеб Грачев
ЦЗ
11
Александр Носов
ПВ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча СКА-Хабаровск - Торпедо
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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