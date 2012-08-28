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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - СКА-Хабаровск
Торпедо - СКА-Хабаровск: обзор матча 28 августа 2012
Торпедо
28.08.2012, вторник, 20:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - СКА-Хабаровск
Замена
Д. Большаков
️️️️
Н. Безлихотнов
90'
76'
Замена
Э. Коффи
️️️️
В. Кренделев
Замена
А. Самсонов
️️️️
И. Родин
73'
66'
Желтая карточка
Е. Луценко
55'
Замена
Н. Саталкин
️️️️
М. Трусевич
Замена
А. Козлов
️️️️
Э. Гаурачс
53'
Замена
Д. Бояринцев
️️️️
С. Клевинскас
50'
45'
Замена
С. Дебле
️️️️
Э. Зураев
19'
Желтая карточка
М. Трусевич
Желтая карточка
Ю. Газинский
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
0
Саулюс Клевинскас
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Евгений Андреев
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
87
Иван Родин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
9
Эдгарс Гаурачс
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
СКА-Хабаровск
1
Алексей Солосин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
3
Михаил Соловей
ОП
31
Константин Зуев
ЦП
15
Максим Зюзин
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Торпедо
44
Артем Самсонов
ЛЗ
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
92
Владимир Таранов
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
8
Серж Дебле
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
32
Эуген Коффи
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
4-4-1-1
0
Клевинскас
8
Тесак
29
Мищенко
6
Шумейко
27
Молодцов
15
Андреев
87
Родин
18
Газинский
20
Стеклов
90
Безлихотнов
9
Гаурачс
3-1-5-1
1
Солосин
7
Зураев
5
Микуцкис
2
Кренделев
3
Соловей
31
Зуев
27
Мурнин
30
Трусевич
35
Романович
15
Зюзин
48
Луценко
87
Родин
44
Самсонов
44
Самсонов
87
Родин
90
Безлихотнов
9
Большаков
9
Большаков
90
Безлихотнов
0
Клевинскас
7
Бояринцев
7
Бояринцев
0
Клевинскас
9
Гаурачс
32
Козлов
32
Козлов
9
Гаурачс
7
Зураев
8
Дебле
8
Дебле
7
Зураев
2
Кренделев
32
Коффи
32
Коффи
2
Кренделев
30
Трусевич
87
Саталкин
87
Саталкин
30
Трусевич
Остались в запасе
Торпедо
СКА-Хабаровск
92
Владимир Таранов
ЦП
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Белов
16
Александр Агапов
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
92
Владимир Таранов
ЦП
14
Алексей Епифанов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Александр Агапов
ВР
16
Дариус Мицейка
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Торпедо - СКА-Хабаровск
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
- : -
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ленинградец
1 : 3
10.10.2026
Торпедо
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Стадион:
им. Э.А.Стрельцова
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