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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Торпедо
СКА-Хабаровск - Торпедо: обзор матча 18 июля 2013
СКА-Хабаровск
18.07.2013, четверг, 12:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Торпедо
90'
Замена
И. Князев
️️️️
Д. Кудряшов
88'
Вторая желтая
Д. Айдов
Замена
А. Купчин
️️️️
С. Нестеренко
84'
83'
Желтая карточка
Д. Айдов
77'
Замена
Д. Большаков
️️️️
Ю. Кулешов
67'
Желтая карточка
И. Шевченко
Замена
А. Радченко
️️️️
В. Кармазиненко
63'
62'
Замена
Л. Корнилов
️️️️
А. Кацалапов
46'
Замена
О. Поляков
️️️️
М. Бурченко
38'
Желтая карточка
Е. Тараканов
34'
Желтая карточка
М. Бурченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
16
Александр Агапов
ВР
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
27
Андрей Мурнин
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Казаков
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Александр Радченко
ЦФ
Торпедо
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
18
Лев Корнилов
ЦП
90
Олег Поляков
ЦП
2-2-1
16
Агапов
88
Наваловский
5
Нестеренко
27
Мурнин
4
Славнов
8
Кармазиненко
4-4-2
14
Конюхов
4
Айдов
71
Багаев
55
Тараканов
34
Кацалапов
20
Стеклов
40
Кулешов
13
Кудряшов
8
Бурченко
77
Салугин
99
Шевченко
5
Нестеренко
5
Купчин
5
Купчин
5
Нестеренко
8
Кармазиненко
27
Радченко
27
Радченко
8
Кармазиненко
13
Кудряшов
15
Князев
15
Князев
13
Кудряшов
34
Кацалапов
18
Корнилов
18
Корнилов
34
Кацалапов
8
Бурченко
90
Поляков
90
Поляков
8
Бурченко
40
Кулешов
9
Большаков
9
Большаков
40
Кулешов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Торпедо
40
Антон Козорез
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
Главный тренер
Владимир Казаков
Остались в запасе
40
Антон Козорез
ВР
2
Сергей Морозов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Остались в запасе
14
Александр Цыбиков
ВР
56
Александр Довбня
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
Главный тренер
Вальдас Иванаускас
Главный тренер
Владимир Казаков
Статистика матча СКА-Хабаровск - Торпедо
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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