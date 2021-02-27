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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - СКА-Хабаровск
Торпедо - СКА-Хабаровск: обзор матча 27 февраля 2021
Торпедо
27.02.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
0 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - СКА-Хабаровск
Замена
️️️️
А. Калмыков
84'
Замена
Ф. Дворецков
️️️️
И. Лебеденко
72'
69'
Замена
Ю. Першин
️️️️
В. Брагин
67'
Желтая карточка
К. Колесниченко
Замена
Д. Баланюк
️️️️
Ж. Скофлек
66'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
А. Каплиенко
62'
46'
Замена
А. Батютин
️️️️
Е. Назаров
46'
Замена
А. Малеев
️️️️
К. Базелюк
8'
Желтая карточка
Эмерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
СКА-Хабаровск
93
Алексей Городовой
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
24
Максим Мартусевич
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Торпедо
46
Антон Порутчиков
ВР
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
22
Филипп Дворецков
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
10
Юрий Першин
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
8
Артемий Малеев
АП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
3-2-2-1-2
56
Довбня
18
Каплиенко
69
Козлов
99
Евдокимов
44
Самсонов
28
Магаль
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
27
Скофлек
90
Калмыков
10
Лебеденко
4-1-2-3
93
Городовой
25
Эмерсон
9
Назаров
91
Суслов
22
Труфанов
24
Мартусевич
90
Безлихотнов
9
Колесниченко
10
Базелюк
86
Барков
11
Брагин
10
Лебеденко
22
Дворецков
22
Дворецков
10
Лебеденко
18
Каплиенко
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
18
Каплиенко
27
Скофлек
97
Баланюк
97
Баланюк
27
Скофлек
11
Брагин
10
Першин
10
Першин
11
Брагин
10
Базелюк
8
Малеев
8
Малеев
10
Базелюк
9
Назаров
72
Батютин
72
Батютин
9
Назаров
Остались в запасе
Торпедо
СКА-Хабаровск
46
Антон Порутчиков
ВР
9
Владислав Адаев
ЛВ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Андрей Лях
ОП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
53
Василий Илик
ЛЗ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
1
Владимир Сугробов
ВР
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
46
Антон Порутчиков
ВР
9
Владислав Адаев
ЛВ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Андрей Лях
ОП
Остались в запасе
53
Василий Илик
ЛЗ
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
1
Владимир Сугробов
ВР
13
Святослав Георгиевский
ПВ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Сергей Юран
Статистика матча Торпедо - СКА-Хабаровск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
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