31 мая на стадионе «Нижний Новгород» состоится ответный матч переходного раунда за место в Премьер-лиге. В первом поединке «Урал» одержал минимальную победу со счeтом 2:1, но всe ещe сохраняется интрига. Обе команды демонстрируют проблемы в обороне, но атакующий потенциал позволяет ожидать голы с обеих сторон. Матч обещает быть результативным и нервным, особенно для «Ахмата», которому нужно отыгрываться.
«Ахмат»
Команда завершила сезон в РПЛ крайне неудачно, не одержав побед ни в одном из последних восьми матчей. За пять последних игр «Ахмат» пропустил 10 мячей (в среднем по 2.0), при этом забив лишь 5. Коллектив страдает от тактической нестабильности и ошибок в обороне, что и привело к проигрышу в Екатеринбурге. При этом команда забивает в большинстве матчей, но допускает слишком много свободного пространства на подступах к своей штрафной. Шансов на «сухой» матч почти нет – ставка будет сделана на игру вторым темпом и стандартные положения. Учитывая текущую форму, победа возможна только через голевую перестрелку.
«Урал»
«Урал» набрал отличную форму к решающим матчам сезона. Четыре победы подряд, включая важнейшую – в первом переходном матче. За последние пять матчей команда отличилась 11 раз (2.2 в среднем), но и пропустила 7. В атаке команда действует активно и остро, регулярно создавая давление на флангах. Проблемы возникают в обороне – «Урал» пропускает в десяти матчах подряд. Команда играет уверенно, но не без риска. Нейтральное поле в ответной встрече может нивелировать преимущество счeта.
Факты о командах:
«Ахмат»
- Не выигрывает 8 матчей подряд
- 5 забитых, 10 пропущенных в последних 5 играх
- В среднем: 1.0 забито, 2.0 пропущено
- Забивает в 5 последних матчах
«Урал»
- 4 победы подряд
- 11 забитых, 7 пропущенных за 5 матчей
- В среднем: 2.2 забито, 1.4 пропущено
- Пропускает в 10 матчах подряд
Прогноз на матч «Ахмат» – «Урал»
«Ахмат» обязан идти вперeд с первых минут и раскрываться, что даст шансы «Уралу» на контратаки. Оба коллектива регулярно забивают и пропускают. Предположим, что игра пойдeт по сценарию первого матча: обоюдоострый футбол с голами в обе стороны. Однако мотивация, нейтральное поле и фактор «всe или ничего» отдадут перевес более опытному составу из Премьер-лиги.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ахмата»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Ахмата» – коэффициент 6.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
- Победа «Ахмата» в основное время – коэффициент 2.40
- Индивидуальный тотал «Ахмата» больше 1.5 – коэффициент 2.10