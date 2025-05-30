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Прогноз на точный счёт матча «Ахмат» – «Урал»: переходной матч РПЛ, 31 мая 2025

30 мая 2025 9:45
Ахмат - Урал
31 мая 2025, суббота 19:30 | Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
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6.70
Точный счёт 2:1 в пользу «Ахмата»
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31 мая на стадионе «Нижний Новгород» состоится ответный матч переходного раунда за место в Премьер-лиге. В первом поединке «Урал» одержал минимальную победу со счeтом 2:1, но всe ещe сохраняется интрига. Обе команды демонстрируют проблемы в обороне, но атакующий потенциал позволяет ожидать голы с обеих сторон. Матч обещает быть результативным и нервным, особенно для «Ахмата», которому нужно отыгрываться.

«Ахмат»

Команда завершила сезон в РПЛ крайне неудачно, не одержав побед ни в одном из последних восьми матчей. За пять последних игр «Ахмат» пропустил 10 мячей (в среднем по 2.0), при этом забив лишь 5. Коллектив страдает от тактической нестабильности и ошибок в обороне, что и привело к проигрышу в Екатеринбурге. При этом команда забивает в большинстве матчей, но допускает слишком много свободного пространства на подступах к своей штрафной. Шансов на «сухой» матч почти нет – ставка будет сделана на игру вторым темпом и стандартные положения. Учитывая текущую форму, победа возможна только через голевую перестрелку.

«Урал»

«Урал» набрал отличную форму к решающим матчам сезона. Четыре победы подряд, включая важнейшую – в первом переходном матче. За последние пять матчей команда отличилась 11 раз (2.2 в среднем), но и пропустила 7. В атаке команда действует активно и остро, регулярно создавая давление на флангах. Проблемы возникают в обороне – «Урал» пропускает в десяти матчах подряд. Команда играет уверенно, но не без риска. Нейтральное поле в ответной встрече может нивелировать преимущество счeта.

Факты о командах:

«Ахмат»

  • Не выигрывает 8 матчей подряд
  • 5 забитых, 10 пропущенных в последних 5 играх
  • В среднем: 1.0 забито, 2.0 пропущено
  • Забивает в 5 последних матчах

«Урал»

  • 4 победы подряд
  • 11 забитых, 7 пропущенных за 5 матчей
  • В среднем: 2.2 забито, 1.4 пропущено
  • Пропускает в 10 матчах подряд

Личные встречи
39% (9)
35% (8)
26% (6)
30
Забитых мячей
25
1.3
В среднем за матч
1.09
5:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Урал
2 : 1
28.05.2025
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Россия. Премьер-лига, 19 тур
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1 : 0
02.03.2024
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08.04.2023
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1 : 2
17.09.2022
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Россия. Премьер-лига, 21 тур
Урал
0 : 0
13.03.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
1 : 0
24.10.2021
Урал
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
1 : 1
24.04.2021
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Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2 : 0
27.09.2020
Урал
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0 : 0
08.11.2019
Урал
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Урал
3 : 0
21.07.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
1 : 1
11.03.2019
Урал
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Урал
2 : 1
25.08.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ахмат
0 : 0
30.04.2018
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
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2 : 0
22.10.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
5 : 2
29.04.2017
Урал
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
1 : 4
30.10.2016
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Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
1 : 1
19.03.2016
Урал
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
3 : 3
28.08.2015
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
1 : 3
30.05.2015
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Россия. Премьер-лига, 6 тур
Урал
0 : 1
29.08.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Урал
2 : 1
14.03.2014
Ахмат
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Ахмат
1 : 1
19.10.2013
Урал
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Прогноз на матч «Ахмат» – «Урал»

«Ахмат» обязан идти вперeд с первых минут и раскрываться, что даст шансы «Уралу» на контратаки. Оба коллектива регулярно забивают и пропускают. Предположим, что игра пойдeт по сценарию первого матча: обоюдоострый футбол с голами в обе стороны. Однако мотивация, нейтральное поле и фактор «всe или ничего» отдадут перевес более опытному составу из Премьер-лиги.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ахмата»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Ахмата» – коэффициент 6.70
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.65
  • Победа «Ахмата» в основное время – коэффициент 2.40
  • Индивидуальный тотал «Ахмата» больше 1.5 – коэффициент 2.10

6.70
Точный счёт 2:1 в пользу «Ахмата»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. Премьер-лига Урал Ахмат
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