31 мая на стадионе «Нижний Новгород» состоится ответный матч переходного раунда за место в Премьер-лиге. В первом поединке «Урал» одержал минимальную победу со счeтом 2:1, но всe ещe сохраняется интрига. Обе команды демонстрируют проблемы в обороне, но атакующий потенциал позволяет ожидать голы с обеих сторон. Матч обещает быть результативным и нервным, особенно для «Ахмата», которому нужно отыгрываться.

«Ахмат»

Команда завершила сезон в РПЛ крайне неудачно, не одержав побед ни в одном из последних восьми матчей. За пять последних игр «Ахмат» пропустил 10 мячей (в среднем по 2.0), при этом забив лишь 5. Коллектив страдает от тактической нестабильности и ошибок в обороне, что и привело к проигрышу в Екатеринбурге. При этом команда забивает в большинстве матчей, но допускает слишком много свободного пространства на подступах к своей штрафной. Шансов на «сухой» матч почти нет – ставка будет сделана на игру вторым темпом и стандартные положения. Учитывая текущую форму, победа возможна только через голевую перестрелку.

«Урал»

«Урал» набрал отличную форму к решающим матчам сезона. Четыре победы подряд, включая важнейшую – в первом переходном матче. За последние пять матчей команда отличилась 11 раз (2.2 в среднем), но и пропустила 7. В атаке команда действует активно и остро, регулярно создавая давление на флангах. Проблемы возникают в обороне – «Урал» пропускает в десяти матчах подряд. Команда играет уверенно, но не без риска. Нейтральное поле в ответной встрече может нивелировать преимущество счeта.

Факты о командах:

«Ахмат»

Не выигрывает 8 матчей подряд

5 забитых, 10 пропущенных в последних 5 играх

В среднем: 1.0 забито, 2.0 пропущено

Забивает в 5 последних матчах

«Урал»

4 победы подряд

11 забитых, 7 пропущенных за 5 матчей

В среднем: 2.2 забито, 1.4 пропущено

Пропускает в 10 матчах подряд

Личные встречи 39% (9) 35% (8) 26% (6) 30 Забитых мячей 25 1.3 В среднем за матч 1.09 5:2 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 3:3 Россия. Премьер-лига, Переходные матчи Урал 2 : 1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 19 тур Ахмат 1 : 0 Урал Россия. Премьер-лига, 7 тур Урал 0 : 1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 22 тур Ахмат 2 : 0 Урал Россия. Премьер-лига, 10 тур Урал 1 : 2 Ахмат Россия. Премьер-лига, 21 тур Урал 0 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 12 тур Ахмат 1 : 0 Урал Россия. Премьер-лига, 27 тур Урал 1 : 1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 9 тур Ахмат 2 : 0 Урал Россия. Премьер-лига, 16 тур Ахмат 0 : 0 Урал Россия. Премьер-лига, 2 тур Урал 3 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 19 тур Ахмат 1 : 1 Урал Россия. Премьер-лига, 5 тур Урал 2 : 1 Ахмат Россия. Премьер-лига, 28 тур Ахмат 0 : 0 Урал Россия. Премьер-лига, 14 тур Урал 2 : 0 Ахмат Россия. Премьер-лига, 26 тур Ахмат 5 : 2 Урал Россия. Премьер-лига, 12 тур Урал 1 : 4 Ахмат Россия. Премьер-лига, 21 тур Ахмат 1 : 1 Урал Россия. Премьер-лига, 7 тур Урал 3 : 3 Ахмат Россия. Премьер-лига, 30 тур Ахмат 1 : 3 Урал Россия. Премьер-лига, 6 тур Урал 0 : 1 Ахмат Россия. Премьер-Лига, 21 тур Урал 2 : 1 Ахмат Россия. Премьер-Лига, 13 тур Ахмат 1 : 1 Урал

Прогноз на матч «Ахмат» – «Урал»

«Ахмат» обязан идти вперeд с первых минут и раскрываться, что даст шансы «Уралу» на контратаки. Оба коллектива регулярно забивают и пропускают. Предположим, что игра пойдeт по сценарию первого матча: обоюдоострый футбол с голами в обе стороны. Однако мотивация, нейтральное поле и фактор «всe или ничего» отдадут перевес более опытному составу из Премьер-лиги.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ахмата»

Рекомендованные ставки: