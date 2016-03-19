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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Урал
Ахмат - Урал: обзор матча 19 марта 2016
Ахмат
19.03.2016, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Урал
33'
О. Иванов
19'
Д. Дорожкин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Урал
Желтая карточка
Адилсон
90'
78'
Замена
Э. Гулиев
️️️️
Д. Дорожкин
75'
Желтая карточка
А. Новиков
73'
Желтая карточка
К. Ярошенко
Замена
А. Мбенг
️️️️
М. Митришев
72'
71'
Замена
Р. Гавтадзе
️️️️
Г. Асеведо
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Г. Теодор Грозав
65'
63'
Замена
А. Щербаков
️️️️
С. Серченков
40'
Желтая карточка
Д. Кулаков
ГОЛ! 1:1!
О. Иванов
Пас отдал
Адилсон
33'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дорожкин
Пас отдал
А. Данцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЛП
21
Адилсон
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
19
Олег Иванов
(К)
ЦП
14
Исмаил Айссати
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
14
Пабло Фонтанелло
(К)
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
13
Денис Дорожкин
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
99
Константин Ярошенко
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
7
Александр Данцев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
62
Резо Гавтадзе
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
71
Эльбейи Гулиев
ЦФ
4-1-4-1
1
Городов
31
Рыбус
13
Семенов
2
Родолфо
26
Уилкшир
21
Адилсон
37
Грозав
14
Кузяев
19
Иванов
14
Айссати
95
Митришев
4-1-2-2-1
12
Заболотный
15
Кулаков
14
Фонтанелло
15
Новиков
13
Дорожкин
99
Ярошенко
30
Асеведо
41
Сапета
8
Серченков
7
Коробов
7
Данцев
95
Митришев
11
Мбенг
11
Мбенг
95
Митришев
37
Грозав
10
Лебеденко
10
Лебеденко
37
Грозав
30
Асеведо
62
Гавтадзе
62
Гавтадзе
30
Асеведо
8
Серченков
90
Щербаков
90
Щербаков
8
Серченков
13
Дорожкин
71
Гулиев
71
Гулиев
13
Дорожкин
Остались в запасе
Ахмат
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Кану
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Ахмат - Урал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Тарас Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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