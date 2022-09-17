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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ахмат
Урал - Ахмат: обзор матча 17 сентября 2022
Урал
17.09.2022, суббота, 12:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
84'
И. Быковский
38'
Е. Харин
90'
Б. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Ахмат
90'
ГОЛ! 1:2!
Б. Бериша
Пас отдал
А. Швец
ГОЛ! 1:1!
И. Быковский
Пас отдал
А. Каштанов
84'
83'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
М. Быстров
80'
Замена
Б. Бериша
️️️️
И. Олейников
Замена
А. Юшин
️️️️
Р. Гаджимурадов
77'
65'
Замена
М. Конате
️️️️
В. Ильин
65'
Замена
В. Камилов
️️️️
Е. Харин
61'
Желтая карточка
М. Быстров
Желтая карточка
Р. Гаджимурадов
53'
50'
Желтая карточка
В. Карапузов
46'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Л. Садулаев
Замена
Д. Кулаков
️️️️
М. Бевеев
46'
Замена
И. Сиссе
️️️️
Ю. Газинский
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Е. Харин
Пас отдал
И. Олейников
Замена
А. Каштанов
️️️️
В. Подберезкин
36'
Замена
Р. Влут
️️️️
Э. Бикфалви
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
18
Юрий Газинский
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Нагайцев
Урал
98
Никита Алексеев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Остон Урунов
АП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
18
Владислав Камилов
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Халид Кадыров
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
4-3-3
1
Помазун
94
Быковский
2
Бегич
25
Эмерсон
22
Бевеев
18
Газинский
92
Подберезкин
33
Мишкич
10
Гаджимурадов
10
Бикфалви
77
Ранджелович
3-2-2-2-1
88
Шелия
4
Быстров
40
Уциев
8
Богосавац
94
Тимофеев
5
Трошечкин
0
Швец
7
Садулаев
59
Харин
19
Олейников
98
Ильин
22
Бевеев
15
Кулаков
15
Кулаков
22
Бевеев
18
Газинский
75
Сиссе
75
Сиссе
18
Газинский
10
Гаджимурадов
7
Юшин
7
Юшин
10
Гаджимурадов
92
Подберезкин
79
Каштанов
79
Каштанов
92
Подберезкин
10
Бикфалви
20
Влут
20
Влут
10
Бикфалви
19
Олейников
7
Бериша
7
Бериша
19
Олейников
4
Быстров
44
Журавлев
44
Журавлев
4
Быстров
59
Харин
18
Камилов
18
Камилов
59
Харин
7
Садулаев
17
Карапузов
17
Карапузов
7
Садулаев
98
Ильин
13
Конате
13
Конате
98
Ильин
Остались в запасе
Урал
Ахмат
98
Никита Алексеев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Остон Урунов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Юрий Нагайцев
Остались в запасе
98
Никита Алексеев
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Остон Урунов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Юрий Нагайцев
Статистика матча Урал - Ахмат
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Константин Шаламберидзе
Антон Кобзев
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Денис Березнов
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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