Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ахмат
Урал - Ахмат: обзор матча 28 августа 2015
Урал
28.08.2015, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 3
Завершен
Ахмат
8'
Э. Манучарян
15'
П. Фонтанелло
86'
А. Ерохин
21'
М. Рыбус
38'
З. Садаев
66'
И. Айссати
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Ахмат
ГОЛ! 3:3!
А. Ерохин
Пас отдал
Д. Кулаков
86'
84'
Замена
Ф. Пирис
️️️️
Д. Кузяев
Замена
Д. Дорожкин
️️️️
Ч. Лунгу
77'
74'
Замена
Кану
️️️️
А. Мбенг
73'
Желтая карточка
А. Мбенг
72'
Травма
А. Мбенг
70'
Желтая карточка
Р. Уциев
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
В. Подберезкин
69'
66'
ГОЛ! 2:3!
И. Айссати
Пас отдал
О. Иванов
63'
Замена
А. Мбенг
️️️️
З. Садаев
Замена
К. Страндберг
️️️️
Э. Манучарян
44'
Травма
Э. Манучарян
42'
38'
ГОЛ! 2:2!
З. Садаев
Пас отдал
М. Рыбус
21'
ГОЛ! 2:1!
М. Рыбус
Пас отдал
О. Иванов
ГОЛ! 2:0!
П. Фонтанелло
Пас отдал
Г. Асеведо
15'
ГОЛ! 1:0!
Э. Манучарян
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
21
Александр Ерохин
АП
30
Герсон Асеведо
ПП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
14
Исмаил Айссати
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Урал
97
Александр Шубин
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
10
Кану
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
4-2-2-1-1
99
Арапов
14
Фонтанелло
2
Хозин
10
Фидлер
15
Кулаков
92
Подберезкин
92
Емельянов
10
Лунгу
30
Асеведо
21
Ерохин
10
Манучарян
3-3-3-1
31
Годзюр
30
Кудряшов
2
Родолфо
13
Семенов
40
Уциев
8
Маурисио
31
Рыбус
14
Айссати
14
Кузяев
19
Иванов
9
Садаев
10
Манучарян
10
Страндберг
10
Страндберг
10
Манучарян
92
Подберезкин
18
Бурмистров
18
Бурмистров
92
Подберезкин
10
Лунгу
13
Дорожкин
13
Дорожкин
10
Лунгу
14
Кузяев
22
Пирис
22
Пирис
14
Кузяев
Мбенг
10
Кану
10
Кану
Мбенг
9
Садаев
11
Мбенг
11
Мбенг
9
Садаев
Остались в запасе
Урал
Ахмат
15
Иван Князев
ЦЗ
97
Александр Шубин
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
15
Иван Князев
ЦЗ
97
Александр Шубин
ВР
13
Андрей Тимофеев
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Остались в запасе
6
Тедоре Григалашвили
ЦЗ
1
Евгений Городов
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
21
Адилсон
ОП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Урал - Ахмат
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Урал
Ахмат
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+