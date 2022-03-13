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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ахмат
Урал - Ахмат: обзор матча 13 марта 2022
Урал
13.03.2022, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Ахмат
82'
Замена
И. Умаев
️️️️
Б. Бериша
82'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Е. Харин
69'
Замена
И. Альсултанов
️️️️
М. Конате
Желтая карточка
Д. Мишкич
45'
+1
Замена
О. Шатов
️️️️
Д. Мишкич
45'
+1
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
0
Антон Швец
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
47
Даниил Уткин
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
83
Артем Шмыков
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
10
Халид Кадыров
ПВ
11
Ислам Альсултанов
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
3-3-2-2
1
Помазун
46
Мамин
63
Кузьмичев
93
Герасимов
3
Гогличидзе
8
Августиняк
95
Магомадов
33
Мишкич
5
Егорычев
10
Бикфалви
10
Гаджимурадов
4-3-2-1
88
Гудиев
4
Быстров
55
Тодорович
13
Семенов
8
Богосавац
0
Швец
17
Коновалов
47
Уткин
59
Харин
7
Бериша
13
Конате
33
Мишкич
27
Шатов
27
Шатов
33
Мишкич
59
Харин
17
Карапузов
17
Карапузов
59
Харин
13
Конате
11
Альсултанов
11
Альсултанов
13
Конате
7
Бериша
10
Умаев
10
Умаев
7
Бериша
Остались в запасе
Урал
Ахмат
83
Артем Шмыков
ОП
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Урал - Ахмат
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Максим Гаврилин
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко; AVAR – Екатерина Курочкина
Резервный судья:
Роман Галимов
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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