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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ахмат
Урал - Ахмат: обзор матча 02 сентября 2023
Урал
02.09.2023, суббота, 13:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
43'
М. Конате (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Ахмат
Замена
А. Мамин
️️️️
И. Сиссе
83'
83'
Замена
З. Диванович
️️️️
И. Олейников
80'
Желтая карточка
Я. Челикович
75'
Желтая карточка
А. Швец
Замена
М. Бевеев
️️️️
Кики
74'
73'
Замена
В. Камилов
️️️️
М. Конате
63'
Замена
А. Швец
️️️️
А. Тимофеев
63'
Замена
Б. Бериша
️️️️
С. Ковачев
Замена
И. Дмитриев
️️️️
А. Юшин
63'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
А. Каштанов
62'
43'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Конате
21'
Желтая карточка
А. Тимофеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
24
Кики
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
2
Ясмин Челикович
ЦЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
27
Камило
ОП
13
Мохамед Конате
ЦФ
10
Светослав Ковачев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
97
Илья Ишков
АП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
24
Заим Диванович
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
4-2-2-1-1
1
Помазун
24
Кики
25
Эмерсон
2
Бегич
15
Кулаков
75
Сиссе
8
Аюпов
5
Егорычев
33
Мишкич
7
Юшин
79
Каштанов
4-2-1-3
88
Шелия
53
Тодорович
13
Семенов
2
Челикович
8
Богосавац
94
Тимофеев
27
Камило
19
Олейников
98
Ильин
10
Ковачев
13
Конате
75
Сиссе
46
Мамин
46
Мамин
75
Сиссе
24
Кики
22
Бевеев
22
Бевеев
24
Кики
7
Юшин
27
Дмитриев
27
Дмитриев
7
Юшин
79
Каштанов
7
Шеттине
7
Шеттине
79
Каштанов
10
Ковачев
7
Бериша
7
Бериша
10
Ковачев
19
Олейников
24
Диванович
24
Диванович
19
Олейников
13
Конате
18
Камилов
18
Камилов
13
Конате
94
Тимофеев
0
Швец
0
Швец
94
Тимофеев
Остались в запасе
Урал
Ахмат
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
97
Илья Ишков
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
40
Дмитрий Буркин
ЛЗ
97
Илья Ишков
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
13
Минкаил Мацуев
ЦП
84
Нене Гбамбле
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Мирослав Ромащенко
Статистика матча Урал - Ахмат
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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