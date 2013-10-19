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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Урал
Ахмат - Урал: обзор матча 19 октября 2013
Ахмат
19.10.2013, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Урал
24'
Маурисио
66'
Г. Асеведо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Урал
90'
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Саркисов
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
Ж. Лежар
85'
Замена
Ж. Бокила
️️️️
Кану
77'
73'
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Горбанец
Желтая карточка
Адилсон
66'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Асеведо
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Маурисио
60'
Желтая карточка
А. Радьков
50'
46'
Замена
Г. Асеведо
️️️️
А. Щаницин
37'
Желтая карточка
А. Белозеров
36'
Желтая карточка
А. Солосин
ГОЛ! 1:0!
Маурисио
Пас отдал
О. Иванов
24'
14'
Желтая карточка
С. Оттесен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
15
Артем Радьков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
10
Кану
ЛВ
8
Маурисио
ОП
19
Олег Иванов
ОП
21
Адилсон
ОП
30
Жонатан Лежар
ПВ
9
Аилтон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Урал
1
Алексей Солосин
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
15
Александр Новиков
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Андрей Чухлей
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
13
Александр Щаницин
АП
78
Владимир Коман
ПВ
11
Артур Саркисов
ЦФ
2
Спартак Гогниев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
0
Александр Соболев
ЦФ
4-3-2-1
31
Годзюр
11
Темников
5
Феррейра
15
Радьков
40
Уциев
8
Маурисио
19
Иванов
21
Адилсон
10
Кану
30
Лежар
9
Аилтон
3-2-3-2
1
Солосин
15
Новиков
6
Оттесен
63
Белозеров
7
Берхамов
20
Чухлей
78
Коман
13
Щаницин
32
Горбанец
2
Гогниев
11
Саркисов
30
Лежар
37
Грозав
37
Грозав
30
Лежар
10
Кану
18
Бокила
18
Бокила
10
Кану
8
Маурисио
10
Лебеденко
10
Лебеденко
8
Маурисио
13
Щаницин
30
Асеведо
30
Асеведо
13
Щаницин
11
Саркисов
21
Ерохин
21
Ерохин
11
Саркисов
32
Горбанец
10
Лунгу
10
Лунгу
32
Горбанец
Остались в запасе
Ахмат
Урал
1
Евгений Кобозев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
0
Александр Соболев
ЦФ
78
Семен Помогаев
ЦП
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
17
Мацей Макушевски
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
0
Александр Соболев
ЦФ
78
Семен Помогаев
ЦП
32
Артемий Дорожинский
ЦЗ
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Ахмат - Урал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:15 (прямая)
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