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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Урал
Ахмат - Урал: обзор матча 08 апреля 2023
Ахмат
08.04.2023, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Урал
3'
Е. Харин
57'
Б. Бериша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Урал
89'
Желтая карточка
Ю. Газинский
Замена
В. Карапузов
️️️️
Е. Харин
83'
76'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
Ф. Сунгатулин
Замена
З. Диванович
️️️️
М. Конате
74'
64'
Замена
И. Сиссе
️️️️
А. Каштанов
Замена
В. Камилов
️️️️
А. Тимофеев
63'
Замена
В. Ильин
️️️️
Б. Бериша
63'
ГОЛ! 2:0!
Б. Бериша
57'
46'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
Л. Гогличидзе
46'
Замена
М. Бевеев
️️️️
Е. Татаринов
46'
Замена
Р. Влут
️️️️
В. Подберезкин
33'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
Желтая карточка
Б. Бериша
30'
7'
Желтая карточка
Д. Мишкич
ГОЛ! 1:0!
Е. Харин
Пас отдал
Б. Бериша
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
0
Антон Швец
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
24
Заим Диванович
ОП
84
Нене Гбамбле
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
17
Лука Цулукидзе
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Александр Юшин
ПВ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
4-1-2-2-1
88
Шелия
8
Богосавац
3
Шатара
13
Семенов
40
Уциев
94
Тимофеев
0
Швец
7
Садулаев
59
Харин
7
Бериша
13
Конате
4-1-3-2
1
Помазун
15
Кулаков
25
Эмерсон
24
Филипенко
3
Гогличидзе
6
Сунгатулин
33
Мишкич
92
Подберезкин
5
Егорычев
10
Татаринов
79
Каштанов
13
Конате
24
Диванович
24
Диванович
13
Конате
94
Тимофеев
18
Камилов
18
Камилов
94
Тимофеев
59
Харин
17
Карапузов
17
Карапузов
59
Харин
7
Бериша
98
Ильин
98
Ильин
7
Бериша
10
Татаринов
22
Бевеев
22
Бевеев
10
Татаринов
79
Каштанов
75
Сиссе
75
Сиссе
79
Каштанов
6
Сунгатулин
18
Газинский
18
Газинский
6
Сунгатулин
3
Гогличидзе
10
Бикфалви
10
Бикфалви
3
Гогличидзе
92
Подберезкин
20
Влут
20
Влут
92
Подберезкин
Остались в запасе
Ахмат
Урал
1
Михаил Опарин
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
84
Нене Гбамбле
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Олег Баклов
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
17
Лука Цулукидзе
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
84
Нене Гбамбле
ЦП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
17
Лука Цулукидзе
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Ахмат - Урал
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Максим Перезва
Инспектор:
Александр Гончар
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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