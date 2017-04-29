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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Урал
Ахмат - Урал: обзор матча 29 апреля 2017
Ахмат
29.04.2017, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
5 : 2
Завершен
Урал
33'
А. Мбенг
63'
А. Мбенг
67'
З. Садаев
83'
И. Лебеденко
90+2'
М. Мохаммади
21'
Р. Павлюченко
87'
Э. Манучарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Урал
ГОЛ! 5:2!
М. Мохаммади
Пас отдал
О. Иванов
90'
+2
87'
ГОЛ! 4:2!
Э. Манучарян
Пас отдал
Д. Коробов
ГОЛ! 4:1!
И. Лебеденко
83'
Замена
М. Оздоев
️️️️
Н. Гьембер
75'
69'
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Ломакин
ГОЛ! 3:1!
З. Садаев
Пас отдал
О. Иванов
67'
Замена
З. Садаев
️️️️
А. Мбенг
66'
ГОЛ! 2:1!
А. Мбенг
Пас отдал
Р. Уциев
63'
56'
Желтая карточка
А. Щербаков
46'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Р. Павлюченко
46'
Замена
А. Новиков
️️️️
Д. Кулаков
Замена
Г. Торже
️️️️
М. Митришев
46'
37'
Желтая карточка
Р. Панков
ГОЛ! 1:1!
А. Мбенг
Пас отдал
А. Семенов
33'
21'
ГОЛ! 0:1!
Р. Павлюченко
Пас отдал
А. Ломакин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
90
Александр Щербаков
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Урал
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Александр Новиков
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Городов
4
Анхель
13
Семенов
5
Мохаммади
23
Гьембер
40
Уциев
22
Пирис
19
Иванов
95
Митришев
10
Лебеденко
11
Мбенг
4-2-3-1
13
Тимофеев
15
Кулаков
6
Динга
12
Панков
3
Меркулов
90
Ломакин
47
Глушков
8
Серченков
7
Коробов
90
Щербаков
10
Павлюченко
95
Митришев
8
Торже
8
Торже
95
Митришев
23
Гьембер
21
Оздоев
21
Оздоев
23
Гьембер
11
Мбенг
9
Садаев
9
Садаев
11
Мбенг
15
Кулаков
15
Новиков
15
Новиков
15
Кулаков
10
Павлюченко
10
Манучарян
10
Манучарян
10
Павлюченко
90
Ломакин
10
Юсупов
10
Юсупов
90
Ломакин
Остались в запасе
Ахмат
Урал
7
Бернард Бериша
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
21
Одисе Роши
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
8
Александр Павленко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
7
Бернард Бериша
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
21
Одисе Роши
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
97
Александр Шубин
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
8
Александр Павленко
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Ахмат - Урал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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