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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Ахмат
Урал - Ахмат: обзор матча 14 марта 2014
Урал
14.03.2014, пятница, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Ахмат
87'
Э. Манучарян
90+1'
Э. Манучарян
89'
Маурисио
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Ахмат
ГОЛ! 2:1!
Э. Манучарян
Пас отдал
С. Гогниев
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:1!
Маурисио
Пас отдал
М. Рыбус
ГОЛ! 1:0!
Э. Манучарян
Пас отдал
А. Фидлер
87'
Желтая карточка
Э. Манучарян
82'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
А. Ерохин
78'
76'
Замена
М. Тагилов
️️️️
А. Семенов
75'
Желтая карточка
Я. Годзюр
Замена
А. Горбанец
️️️️
Г. Асеведо
63'
55'
Замена
Аилтон
️️️️
Ж. Бокила
Желтая карточка
Г. Асеведо
33'
Замена
А. Щаницин
️️️️
В. Хозин
17'
17'
Замена
И. Темников
️️️️
Г. Теодор Грозав
Травма
В. Хозин
14'
12'
Красная карточка
Ф. Кудряшов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
2
Спартак Гогниев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
(К)
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
АП
18
Жереми Бокила
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
13
Александр Щаницин
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Кобозев
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
9
Аилтон
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Заболотный
7
Данцев
6
Оттесен
2
Хозин
63
Белозеров
10
Фидлер
78
Коман
30
Асеведо
10
Лунгу
21
Ерохин
2
Гогниев
3-3-1-1-2
31
Годзюр
31
Рыбус
13
Семенов
24
Коморовски
5
Феррейра
8
Маурисио
30
Кудряшов
21
Адилсон
37
Грозав
10
Лебеденко
18
Бокила
30
Асеведо
32
Горбанец
32
Горбанец
30
Асеведо
2
Хозин
13
Щаницин
13
Щаницин
2
Хозин
21
Ерохин
10
Манучарян
10
Манучарян
21
Ерохин
13
Семенов
4
Тагилов
4
Тагилов
13
Семенов
37
Грозав
11
Темников
11
Темников
37
Грозав
18
Бокила
9
Аилтон
9
Аилтон
18
Бокила
Остались в запасе
Урал
Ахмат
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
1
Евгений Кобозев
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Кобозев
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
14
Исмаил Айссати
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
10
Кану
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Урал - Ахмат
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Манеж «Урал»
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:40 (прямая)
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