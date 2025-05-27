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Прогноз на точный счёт матча «Урал» – «Ахмат»: Переходные матчи РПЛ, 28 мая 2025

27 мая 2025 10:29
Урал - Ахмат
28 мая 2025, среда 17:00 | Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
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6.40
Точный счёт 2:1 в пользу «Урала»
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28 мая в Екатеринбурге на Центральном стадионе пройдeт первый матч плей-офф за право выступать в РПЛ, где «Урал» встретится с «Ахматом». Хозяева подходят к игре в отличной форме, тогда как гости переживают один из самых трудных отрезков в сезоне. Ожидается интенсивный и результативный матч, где на первый план выйдет мотивация и текущая динамика.

«Урал»

Команда из Екатеринбурга мощно провела концовку регулярного сезона в Первой лиге, выиграв три последних матча и показав качественный атакующий футбол. В последних 5 матчах «Урал» забил 11 мячей – по 2.20 в среднем за игру. Однако столь агрессивный стиль отражается на обороне: команда пропускает стабильно, также по 2.20 мяча за матч.

Лидерами команды стали фланговые полузащитники и атакующая группа, демонстрирующая высокую интенсивность и давление. Особенно стоит отметить уверенность в домашних матчах – при родных трибунах «Урал» создаeт много моментов и регулярно доводит их до логического завершения.

Главной проблемой остаeтся оборона: команда допускает много позиционных ошибок и часто теряет концентрацию при стандартах, что делает еe уязвимой против соперников, умеющих навязывать борьбу в штрафной.

«Ахмат»

Команда из Грозного завершила сезон в РПЛ в кризисе – ни одной победы в последних семи турах. Показатели по результативности также не впечатляют: лишь 4 забитых мяча в пяти матчах, пропущено – 9 (в среднем 1.80 за игру).

Несмотря на неплохой подбор игроков, «Ахмат» не демонстрирует командной целостности. В атаке не хватает скорости и креатива, а в обороне наблюдается высокий процент индивидуальных ошибок. Команда пропускает в восьми последних матчах, что говорит о серьeзных структурных проблемах.

На выезде «Ахмат» играет слабо: давление трибун и нестабильность состава негативно сказываются на результатах. К тому же, отсутствие побед в ключевых играх говорит о нехватке уверенности и глубины состава.

Факты о командах

«Урал»

  • Победа в 3 последних матчах
  • Средняя результативность – 2.20 гола за матч
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за матч

«Ахмат»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах
  • Пропускает в 8 последних матчах
  • Средняя результативность – 0.80 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за матч

Личные встречи
23% (5)
36% (8)
41% (9)
23
Забитых мячей
29
1.05
В среднем за матч
1.32
3:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
1 : 0
02.03.2024
Урал
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
0 : 1
02.09.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ахмат
2 : 0
08.04.2023
Урал
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Урал
1 : 2
17.09.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Урал
0 : 0
13.03.2022
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
1 : 0
24.10.2021
Урал
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
1 : 1
24.04.2021
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2 : 0
27.09.2020
Урал
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0 : 0
08.11.2019
Урал
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Урал
3 : 0
21.07.2019
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
1 : 1
11.03.2019
Урал
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Урал
2 : 1
25.08.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ахмат
0 : 0
30.04.2018
Урал
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2 : 0
22.10.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
5 : 2
29.04.2017
Урал
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
1 : 4
30.10.2016
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
1 : 1
19.03.2016
Урал
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
3 : 3
28.08.2015
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
1 : 3
30.05.2015
Урал
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Урал
0 : 1
29.08.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Урал
2 : 1
14.03.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Ахмат
1 : 1
19.10.2013
Урал
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Прогноз на матч «Урал» – «Ахмат»

На фоне динамики последних матчей «Урал» выглядит фаворитом. Атакующий потенциал, психологическое преимущество и игра дома придают хозяевам уверенность. «Ахмат» в текущей форме вряд ли сможет сдержать натиск и показать организованную игру в обороне. Учитывая слабую форму гостей и пробивную силу «Урала», вероятен результат с преимуществом в один мяч.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Урала»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Урала» – коэффициент 6.40
  • Победа «Урала» – коэффициент 2.25
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

6.40
Точный счёт 2:1 в пользу «Урала»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Ахмат Урал
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Матч завершен
2 : 0
6.10
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Хиляль - Аль-Кадисия
Точный счёт 3:2 в пользу «Аль-Хиляля»
Матч завершен
0 : 1
6.40
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд - Аль-Ахли
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