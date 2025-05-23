24 мая на «Колисеум Альфонсо Перес» в пригороде Мадрида завершится сезон для «Хетафе» и «Сельты». Хозяева гарантировали себе сохранение прописки, а «Сельта» идeт седьмой и сохраняет теоретические шансы на еврокубки. Обе команды проводят концовку сезона нестабильно, однако гости смотрятся ярче в атаке и будут мотивированы завершить чемпионат на мажорной ноте. «Хетафе» неудачно играет дома и имеет сложности в атаке, тогда как «Сельта» в последних турах регулярно отличалась голами.

«Хетафе»

Команда завершает сезон в середине таблицы с 42 очками и 13-й строчкой. Последний тур принeс выездную победу над «Мальоркой» (2:1), но в целом последние недели были слабыми. За 5 матчей – всего 2 гола (0.40 за игру) и 8 пропущенных (1.60). Особенно тревожит домашняя форма: 4 поражения подряд без забитых голов. Мауро Арамбарри, лучший бомбардир команды, не получает достаточной поддержки, а оборона часто не справляется с быстрыми атаками соперников. «Хетафе» завершает сезон в вялом темпе и с заметным игровым спадом.

«Сельта»

Галисийцы, набрав 52 очка, занимают седьмое место и борются за попадание в еврокубки. Команда забивает в шести турах подряд, при этом в последних пяти – 10 мячей (в среднем 2.00 за игру). В то же время защита остаeтся уязвимой – 7 пропущенных (1.40). «Сельта» демонстрирует атакующий футбол и старается навязывать темп. Борха Иглесиас стабильно действует на острие, но команда в целом уязвима в концовках, что уже стоило очков в матчах с «Райо» и «Реалом». Тем не менее, мотивация и форма дают ей весомое преимущество.

Факты о командах:

«Хетафе»

Проигрывает в 4 последних матчах дома

В последних 5 матчах забивает в среднем 0.40 гола

Пропускает в среднем 1.60 гола, 7 матчей подряд без «сухаря»

«Сельта**

Забивает в 6 матчах подряд

В последних 5 матчах забивает в среднем 2.00 гола

Пропускает в среднем 1.40 за игру

Личные встречи 39% (9) 35% (8) 26% (6) 29 Забитых мячей 23 1.26 В среднем за матч 1 3:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 12 тур Сельта 1 : 0 Хетафе Испания. Примера, 24 тур Хетафе 3 : 2 Сельта Испания. Примера, 9 тур Сельта 2 : 2 Хетафе Испания. Примера, 33 тур Хетафе 1 : 0 Сельта Испания. Примера, 11 тур Сельта 1 : 1 Хетафе Испания. Примера, 33 тур Сельта 0 : 2 Хетафе Испания. Примера, 10 тур Хетафе 0 : 3 Сельта Испания. Примера, 36 тур Сельта 1 : 0 Хетафе Испания. Примера, 15 тур Хетафе 1 : 1 Сельта Испания. Примера, 27 тур Хетафе 0 : 0 Сельта Испания. Примера, 12 тур Сельта 0 : 1 Хетафе Испания. Примера, 23 тур Хетафе 3 : 1 Сельта Испания. Примера, 7 тур Сельта 1 : 1 Хетафе Испания. Примера, 24 тур Хетафе 3 : 0 Сельта Испания. Примера, 5 тур Сельта 1 : 1 Хетафе Испания. Примера, 26 тур Хетафе 0 : 1 Сельта Испания. Примера, 7 тур Сельта 0 : 0 Хетафе Испания. Примера, 20 тур Хетафе 2 : 1 Сельта Испания. Примера, 1 тур Сельта 3 : 1 Хетафе Испания. Примера, 25 тур Сельта 1 : 1 Хетафе Испания. Примера, 6 тур Хетафе 2 : 0 Сельта Испания. Примера, 24 тур Хетафе 3 : 1 Сельта Испания. Примера, 5 тур Сельта 2 : 1 Хетафе

Прогноз на матч «Хетафе» – «Сельта»

Исходя из формы и турнирной мотивации, преимущество у «Сельты». Команда активнее, свежее и нацеленнее в атаке, а «Хетафе» проводит домашние матчи слабо и не проявляет агрессии впереди. Вероятен сценарий, в котором гости воспользуются ошибками хозяев и победят в результативной игре. При этом «Хетафе» может ответить голом на фоне расслабленности оппонента в обороне.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Сельты»

Рекомендованные ставки: