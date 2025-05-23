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Прогноз на точный счёт матча «Хетафе» – «Сельта»: Ла Лига, 24 мая 2025

23 мая 2025 11:04
Хетафе - Сельта
24 мая 2025, суббота 22:00 | Испания. Примера, 38 тур
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6.10
Точный счёт 1:2 в пользу «Сельты»
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24 мая на «Колисеум Альфонсо Перес» в пригороде Мадрида завершится сезон для «Хетафе» и «Сельты». Хозяева гарантировали себе сохранение прописки, а «Сельта» идeт седьмой и сохраняет теоретические шансы на еврокубки. Обе команды проводят концовку сезона нестабильно, однако гости смотрятся ярче в атаке и будут мотивированы завершить чемпионат на мажорной ноте. «Хетафе» неудачно играет дома и имеет сложности в атаке, тогда как «Сельта» в последних турах регулярно отличалась голами.

«Хетафе»

Команда завершает сезон в середине таблицы с 42 очками и 13-й строчкой. Последний тур принeс выездную победу над «Мальоркой» (2:1), но в целом последние недели были слабыми. За 5 матчей – всего 2 гола (0.40 за игру) и 8 пропущенных (1.60). Особенно тревожит домашняя форма: 4 поражения подряд без забитых голов. Мауро Арамбарри, лучший бомбардир команды, не получает достаточной поддержки, а оборона часто не справляется с быстрыми атаками соперников. «Хетафе» завершает сезон в вялом темпе и с заметным игровым спадом.

«Сельта»

Галисийцы, набрав 52 очка, занимают седьмое место и борются за попадание в еврокубки. Команда забивает в шести турах подряд, при этом в последних пяти – 10 мячей (в среднем 2.00 за игру). В то же время защита остаeтся уязвимой – 7 пропущенных (1.40). «Сельта» демонстрирует атакующий футбол и старается навязывать темп. Борха Иглесиас стабильно действует на острие, но команда в целом уязвима в концовках, что уже стоило очков в матчах с «Райо» и «Реалом». Тем не менее, мотивация и форма дают ей весомое преимущество.

Факты о командах:

«Хетафе»

  • Проигрывает в 4 последних матчах дома
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 0.40 гола
  • Пропускает в среднем 1.60 гола, 7 матчей подряд без «сухаря»

«Сельта**

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В последних 5 матчах забивает в среднем 2.00 гола
  • Пропускает в среднем 1.40 за игру

Личные встречи
39% (9)
35% (8)
26% (6)
29
Забитых мячей
23
1.26
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
1 : 0
04.11.2024
Хетафе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
3 : 2
11.02.2024
Сельта
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 2
08.10.2023
Хетафе
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
1 : 0
03.05.2023
Сельта
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
1 : 1
24.10.2022
Хетафе
Испания. Примера, 33 тур
Сельта
0 : 2
20.04.2022
Хетафе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
0 : 3
25.10.2021
Сельта
Испания. Примера, 36 тур
Сельта
1 : 0
12.05.2021
Хетафе
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1 : 1
23.12.2020
Сельта
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0 : 0
07.03.2020
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 1
03.11.2019
Хетафе
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
3 : 1
09.02.2019
Сельта
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
1 : 1
01.10.2018
Хетафе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
3 : 0
19.02.2018
Сельта
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
21.09.2017
Хетафе
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
0 : 1
27.02.2016
Сельта
Испания. Примера, 7 тур
Сельта
0 : 0
02.10.2015
Хетафе
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
2 : 1
26.01.2015
Сельта
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
3 : 1
24.08.2014
Хетафе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1 : 1
22.02.2014
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Хетафе
2 : 0
26.09.2013
Сельта
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
3 : 1
16.02.2013
Сельта
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
2 : 1
22.09.2012
Хетафе
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Прогноз на матч «Хетафе» – «Сельта»

Исходя из формы и турнирной мотивации, преимущество у «Сельты». Команда активнее, свежее и нацеленнее в атаке, а «Хетафе» проводит домашние матчи слабо и не проявляет агрессии впереди. Вероятен сценарий, в котором гости воспользуются ошибками хозяев и победят в результативной игре. При этом «Хетафе» может ответить голом на фоне расслабленности оппонента в обороне.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Сельты»

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Сельты» на коэффициент 6.10
  • Победа «Сельты» на коэффициент 2.25
  • Обе команды забьют – Да на коэффициент 1.80

6.10
Точный счёт 1:2 в пользу «Сельты»
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Автор: Орлов Максим
Испания. Примера Сельта Хетафе
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7.50
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