24 мая на «Колисеум Альфонсо Перес» в пригороде Мадрида завершится сезон для «Хетафе» и «Сельты». Хозяева гарантировали себе сохранение прописки, а «Сельта» идeт седьмой и сохраняет теоретические шансы на еврокубки. Обе команды проводят концовку сезона нестабильно, однако гости смотрятся ярче в атаке и будут мотивированы завершить чемпионат на мажорной ноте. «Хетафе» неудачно играет дома и имеет сложности в атаке, тогда как «Сельта» в последних турах регулярно отличалась голами.
«Хетафе»
Команда завершает сезон в середине таблицы с 42 очками и 13-й строчкой. Последний тур принeс выездную победу над «Мальоркой» (2:1), но в целом последние недели были слабыми. За 5 матчей – всего 2 гола (0.40 за игру) и 8 пропущенных (1.60). Особенно тревожит домашняя форма: 4 поражения подряд без забитых голов. Мауро Арамбарри, лучший бомбардир команды, не получает достаточной поддержки, а оборона часто не справляется с быстрыми атаками соперников. «Хетафе» завершает сезон в вялом темпе и с заметным игровым спадом.
«Сельта»
Галисийцы, набрав 52 очка, занимают седьмое место и борются за попадание в еврокубки. Команда забивает в шести турах подряд, при этом в последних пяти – 10 мячей (в среднем 2.00 за игру). В то же время защита остаeтся уязвимой – 7 пропущенных (1.40). «Сельта» демонстрирует атакующий футбол и старается навязывать темп. Борха Иглесиас стабильно действует на острие, но команда в целом уязвима в концовках, что уже стоило очков в матчах с «Райо» и «Реалом». Тем не менее, мотивация и форма дают ей весомое преимущество.
Факты о командах:
«Хетафе»
- Проигрывает в 4 последних матчах дома
- В последних 5 матчах забивает в среднем 0.40 гола
- Пропускает в среднем 1.60 гола, 7 матчей подряд без «сухаря»
«Сельта**
- Забивает в 6 матчах подряд
- В последних 5 матчах забивает в среднем 2.00 гола
- Пропускает в среднем 1.40 за игру
Прогноз на матч «Хетафе» – «Сельта»
Исходя из формы и турнирной мотивации, преимущество у «Сельты». Команда активнее, свежее и нацеленнее в атаке, а «Хетафе» проводит домашние матчи слабо и не проявляет агрессии впереди. Вероятен сценарий, в котором гости воспользуются ошибками хозяев и победят в результативной игре. При этом «Хетафе» может ответить голом на фоне расслабленности оппонента в обороне.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Сельты»
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Сельты» на коэффициент 6.10
- Победа «Сельты» на коэффициент 2.25
- Обе команды забьют – Да на коэффициент 1.80