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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Хетафе
Сельта - Хетафе: обзор матча 22 сентября 2012
Сельта
22.09.2012, суббота, 20:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Хетафе
57'
А. Фернандес
68'
П. Чу-Юн
59'
А. Баррада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Хетафе
Желтая карточка
Г. Кабрал
90'
+4
90'
Вторая желтая
Алексис
Желтая карточка
П. Чу-Юн
89'
Замена
Тони
️️️️
А. Лопес
84'
Замена
Н. Инса
️️️️
Я. Аспас
82'
74'
Замена
П. Алькасер
️️️️
П. Леон
ГОЛ! 2:1!
П. Чу-Юн
Пас отдал
М. Крон-Дели
68'
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
М. Бермехо
66'
65'
Замена
А. Колунга
️️️️
А. Васкес
59'
ГОЛ! 1:1!
А. Баррада
Пас отдал
Д. Кастро
ГОЛ! 1:0!
А. Фернандес
Пас отдал
М. Крон-Дели
57'
46'
Замена
М. Ласен
️️️️
Мичел
42'
Желтая карточка
Алексис
40'
Желтая карточка
Мичел
33'
Желтая карточка
А. Лопо
Желтая карточка
Р. Лаго
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
13
Хави Варас
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
3
Роберто Лаго
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
14
Алекс Лопес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
23
Мигель Торрес
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛП
8
Мичел
ОП
25
Хавьер Торрес
ОП
10
Абделазиз Баррада
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
30
Начо Инса
ЦП
23
Кристиан Бустос
ЦП
10
Тони
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-1-3-2
13
Варас
22
Кабрал
5
Туньез
3
Лаго
22
Мальо
4
Оубинья
14
Лопес
7
Крон-Дели
17
Фернандес
9
Бермехо
10
Аспас
4-2-2-1-1
13
Мойя
20
Валера
4
Алексис
22
Лопо
23
Торрес
8
Мичел
25
Торрес
10
Баррада
17
Кастро
14
Леон
9
Васкес
10
Аспас
30
Инса
30
Инса
10
Аспас
14
Лопес
10
Тони
10
Тони
14
Лопес
9
Бермехо
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
9
Бермехо
8
Мичел
25
Ласен
25
Ласен
8
Мичел
9
Васкес
27
Колунга
27
Колунга
9
Васкес
14
Леон
9
Алькасер
9
Алькасер
14
Леон
Остались в запасе
Сельта
Хетафе
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
Главный тренер
Пако Эррера
13
Жорди Кодина
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Пако Эррера
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Сельта - Хетафе
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Балаидос
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